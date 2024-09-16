Гимнастки Аверины рассказали о возможности начать тренерскую карьеру

ЯКУТСК, 16 сентября. /ТАСС/. Тренерская профессия подразумевает каждодневную работу над результатами, к этой работе нужно подходить осознанно, с силами и мотивацией. Такое мнение высказали журналистам рассказали многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины.
16 сентября Аверины провели мастер-класс по художественной гимнастике для юных спортсменок в рамках проекта «Газпром — детям». Площадкой стала детско-юношеская спортивная школа N9 в Якутске.
«Решение объявить о завершении профессиональной карьеры было обдуманным, запланированным, то есть мы ни о чем не жалеем. Всему свое время, как говорится. Насчет тренерской карьеры — пока еще в раздумьях, наверное, должно пройти еще чуть больше времени, чтобы стать тренером», — сказала Арина Аверина.
«Надо нам немного все-таки отдохнуть, взять паузу, отдохнуть от художественной гимнастики, потому что тренер же работает с утра до ночи, так же, как мы и тренируемся, и надо уделять огромные время и внимание детям, чтобы были хорошие результаты. Можно же просто прийти, работать тренером и не давать результаты, но хочется все-таки все делать профессионально. Поэтому, если идти работать тренером, надо подходить с умом, силами и мотивацией, чтобы в дальнейшем были какие-то результаты, поэтому пока что в этом пауза», — сказала Дина Аверина.
Сестрам Авериным по 26 лет. В феврале спортсменки завершили профессиональную карьеру. На счету Дины Авериной серебряная награда Олимпийских игр, 18 золотых медалей чемпионатов мира, также она является 10-кратной чемпионкой Европы и трехкратной победительницей Европейских игр. Арина Аверина пять раз становилась чемпионкой мира и девять — Европы, также она является трехкратной победительницей Всемирных игр. Обеим спортсменкам присуждено звание заслуженного мастера спорта России. Дина Аверина в 2021 году была награждена орденом Дружбы, Арина Аверина — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» (2021).