Гимнастки Аверины рассказали о возможности начать тренерскую карьеру

«Надо нам немного все-таки отдохнуть, взять паузу, отдохнуть от художественной гимнастики, потому что тренер же работает с утра до ночи, так же, как мы и тренируемся, и надо уделять огромные время и внимание детям, чтобы были хорошие результаты. Можно же просто прийти, работать тренером и не давать результаты, но хочется все-таки все делать профессионально. Поэтому, если идти работать тренером, надо подходить с умом, силами и мотивацией, чтобы в дальнейшем были какие-то результаты, поэтому пока что в этом пауза», — сказала Дина Аверина.