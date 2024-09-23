Олимпийская чемпионка гимнастка Мельникова возобновила тренировки после травмы ноги

Мельниковой 24 года. На Олимпиаде в Токио она также выиграла бронзовые медали в личном многоборье и вольных упражнениях. На счету Мельниковой также серебряная награда Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро и звание абсолютной чемпионки мира 2021 года.