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Олимпийская чемпионка гимнастка Мельникова возобновила тренировки после травмы ноги

Спортсменка приехала на сбор национальной команды.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова возобновила тренировки после травмы ноги, которую она получила в конце июля на Кубке России в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«Ангелина приехала на сбор национальной команды на “Озеро Круглое” и провела первую тренировку», — сказала Родионенко.

Победительница командного турнира Олимпиады в Токио получила травму ноги 31 июля во время разминки перед выполнением вольных упражнений на Кубке России в Новосибирске. У Мельниковой случился разрыв головки икроножной мышцы, для быстрейшего восстановления на ногу был наложен гипс.

Мельниковой 24 года. На Олимпиаде в Токио она также выиграла бронзовые медали в личном многоборье и вольных упражнениях. На счету Мельниковой также серебряная награда Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро и звание абсолютной чемпионки мира 2021 года.