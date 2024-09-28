Фонд Ирины Винер запросил 18,7 млн рублей для проведения патриотического фестиваля

Фонд президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер запросил грант на 18,7 млн рублей для проведения «Патриотического фестиваля Ирины Винер — звезды спорта, живой звук, живой голос», который по задумке состоится в мае 2025 года, «на празднование 80 лет Победы в Великой отечественной войне». Информация об этом появилась на сайте Президентского фонда культурных инициатив.