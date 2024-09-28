Фонд Ирины Винер запросил 18,7 млн рублей для проведения патриотического фестиваля

Запрашиваемая сумма — 18,7 млн рублей. Софинансирование — 40,1 млн рублей. Соответственно, общая сумма расходов на фестиль будет превышать 58 млн рублей.
Заявителем выступает Международный благотворительный фонд поддержки развития художественной гимнастики, президентом которого является Винер.
Согласно заявке, цель проекта — объединить граждан России и представителей дружественных стран ШОС, БРИКС, СНГ на великой идеи мира, созидания и любви к России, посредством их прямого соприкосновения с великими достижениями российской культуры и спорта — художественной гимнастики.