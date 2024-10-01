В российском спорте началось укрупнение федераций. Все дело в деньгах

Объединение гимнастов было анонсировано в конце августа. С тех пор события развивались стремительно: идею оперативно одобрили на всех уровнях и нашли серьезную фигуру в качестве главы новой структуры. Очевидно, что Олег Белозеров обеспечит проекту достойное финансирование и не станет вмешиваться в чисто спортивные вопросы. Единственный минус — глава РЖД входил в западные санкционные списки, и если его оттуда в ближайшее время не исключат, в диалоге с Международной федерацией (FIG), с которой мы синхронизировались в плане слияния гимнастических дисциплин, могут возникнуть сложности. Но здесь должен помочь бывший вице-президент FIG Василий Титов, который стал в новой структуре первым вице-президентом, а также звезды спорта Никита Нагорный и Ольга Капранова, также получившие руководящие должности.