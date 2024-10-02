«С выступлениями закончил, но из сборной не отчислен». Олимпийский чемпион Нагорный завершил карьеру?

«Ничего не могу сказать по поводу завершения карьеры, потому что это не на 100 процентов подтвержденная информация. Да, он стал вице-президентом Федерации гимнастики России, и если в ближайшее время объявит о завершении карьеры официально, то со спокойной душой отпустит это. Никита многое сделал для гимнастики и стал легендой. Я уверена, что многие будут грустить.



Он в любом случае остается в спорте и будет поддерживать юных гимнастов. Я всплакнула, когда прочитала новость о завершении карьеры, но для любого спортсмена наступает момент, когда он должен принять это решение», — сказала Нагорная «СЭ».