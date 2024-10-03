Родионенко ответила Мельниковой про низкие доходы гимнасток: «Она имеет все, что люди зарабатывают за жизнь»

«Низкие доходы у гимнастов? Они же все имеют машины и квартиры — все прекрасно. У них ежемесячная президентская зарплата 52 тысячи, причем пожизненно. А еще есть стипендии и премии. Этого мало? Я не знаю, что там выдумывает Ангелина. Нам она этого не говорит, а то, что она говорит журналистам — ее проблема.



Вот у тренеров в гимнастике — низкие доходы. Они готовят [спортсменов] и работают, по сравнению с ними, за копейки. Я бы на месте Ангелины как раз про это говорила. Для меня слова Мельниковой — неожиданны. Как я полагаю, к своим 25 годам Ангелина имеет все, что люди зарабатывают за всю жизнь», — сказала Родионенко в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.