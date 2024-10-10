Винер: «Должность в федерации была для меня очень большой обузой. Не раз предлагала Кабаевой занять мое место»

«Должность в федерации была для меня очень большой обузой, которая мешала заниматься тем, к чему призывал меня мой дар божий — быть линейным тренером, педагогом. Это отнимало очень много времени и сил. Бумажная работа, составление графиков, огромный пласт труда, шедший вразрез с моими прямыми обязанностями. Очень давно хотела сложить с себя полномочия, но никто не брался за это дело. В свое время не раз предлагала Алине Кабаевой занять мое место, она отказывалась. За это время выросли мои ученицы, которые прекрасно владеют ситуацией, хорошо разбираются в чиновничьей работе. Поэтому с большим удовольствием передала обязанности десятикратной чемпионке мира, члену Общественного совета при министерстве спорта РФ и руководителю клубов Ольге Капранов. А я теперь займусь своим любимым делом, очень счастлива этому», — приводит слова Винер «ВсеПроСпорт».