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Винер: «Должность в федерации была для меня очень большой обузой. Не раз предлагала Кабаевой занять мое место»

Главный тренер сборной России Ирина Винер призналась, что давно хотела покинуть пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ).

Источник: РИА "Новости"

Винер сложила с себя полномочия главы ВФХГ 1 октября после того, как президентом объединенной Федерации гимнастики России, в которую вошла ВФХГ и еще четыре федерации, был избран генеральный директор-председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров. Винер возглавляла ВФХГ с 2008 года.

«Должность в федерации была для меня очень большой обузой, которая мешала заниматься тем, к чему призывал меня мой дар божий — быть линейным тренером, педагогом. Это отнимало очень много времени и сил. Бумажная работа, составление графиков, огромный пласт труда, шедший вразрез с моими прямыми обязанностями. Очень давно хотела сложить с себя полномочия, но никто не брался за это дело. В свое время не раз предлагала Алине Кабаевой занять мое место, она отказывалась. За это время выросли мои ученицы, которые прекрасно владеют ситуацией, хорошо разбираются в чиновничьей работе. Поэтому с большим удовольствием передала обязанности десятикратной чемпионке мира, члену Общественного совета при министерстве спорта РФ и руководителю клубов Ольге Капранов. А я теперь займусь своим любимым делом, очень счастлива этому», — приводит слова Винер «ВсеПроСпорт».