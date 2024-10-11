49-летняя Чусовитина выступила на турнире в Новосибирске. Она будет отбираться на свою 9-ю Олимпиаду

«Я понимаю, что это спорт. Я готовила все четыре снаряда, я делала многоборье. Было очень обидно, что в день опробования и на заключительном снаряде я травмировалась. Но я руки не опустила. Я поняла, что значит так должно быть, и значит я должна попробовать отобраться в Лос-Анджелес», — сказала олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве,