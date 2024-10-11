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49-летняя Чусовитина выступила на турнире в Новосибирске. Она будет отбираться на свою 9-ю Олимпиаду

Представляющая Узбекистан 49-летняя гимнастка Оксана Чусовитина выступила на соревнованиях по спортивной гимнастике на призы Евгения Подгорного в Новосибирске.

Источник: Getty Images

Чусовитина — единственная в мире гимнастка, принимавшая участие в восьми (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) Олимпиадах. В 2024 году она планировала отбираться на Игры в Париж, но получила травму.

Турнир в Новосибирске стал для Чусовитиной первым после травмы. 11 октября она выступала только в опорном прыжке и показала абсолютно лучший результат среди всех участниц в квалификации.

Чусовитина, которая собирается отбираться на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, рассказал, какие эмоции испытала из-за того, что не смогла выступить на Олимпиаде 2024 года во Франции.

«Я понимаю, что это спорт. Я готовила все четыре снаряда, я делала многоборье. Было очень обидно, что в день опробования и на заключительном снаряде я травмировалась. Но я руки не опустила. Я поняла, что значит так должно быть, и значит я должна попробовать отобраться в Лос-Анджелес», — сказала олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве,