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Ирина Винер исключена из состава Совета по развитию физкультуры и спорта России

Экс-глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер была исключена из состава Совета по развитию физкультуры и спорта России.

Источник: РИА "Новости"

Изменённый состав Совета был утверждён 12 октября. Указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, был опубликован на Портале правовой информации.

В новый состав Совета вошли генеральный директор «РЖД», президент Федерации гимнастики России Олег Белозёров, председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин, председатель попечительского совета Всероссийской федерации лёгкой атлетики Пётр Фрадков, исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе.