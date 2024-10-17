Немов считает, что российские гимнасты не должны отказываться от нейтрального статуса

«Поэтому я думаю, что, наверное, нужно постараться сделать так, чтобы у нас была возможность выезжать и соревноваться с лучшими из лучших на международном уровне. Потому что на сегодняшний момент мы законодатели, у нас самая лучшая гимнастическая школа. Когда сильные с сильными выступают, идет развитие. А когда сильному приходится выступать самому с собой, то развитие не идет», — добавил Немов.