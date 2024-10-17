Немов считает, что российские гимнасты не должны отказываться от нейтрального статуса

УФА, 17 октября. /ТАСС/. Российским гимнастам не следует отказываться от возможности выступать на международных стартах под нейтральным статусом для того, чтобы лучше подготовиться к Олимпиаде-2028 в американском Лос-Анджелесе. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.
«Надо пытаться пробовать, — ответил Немов на вопрос, необходимо ли российским гимнастам получать нейтральные статусы для участия в международных стартах. — Но при этом не должно быть противоречий никаких. Но если есть такой прецедент, что наши батутисты это делают, то почему бы и нам не пойти по их пути».
В настоящее время пять российских прыгунов на батуте являются обладателями нейтральных статусов, которые им присвоила Международная федерация гимнастики (FIG). Яна Бладцева принимала участие в Олимпиаде в Париже и заняла пятое место.
«Поэтому я думаю, что, наверное, нужно постараться сделать так, чтобы у нас была возможность выезжать и соревноваться с лучшими из лучших на международном уровне. Потому что на сегодняшний момент мы законодатели, у нас самая лучшая гимнастическая школа. Когда сильные с сильными выступают, идет развитие. А когда сильному приходится выступать самому с собой, то развитие не идет», — добавил Немов.
Четырехкратный олимпийский чемпион напомнил, что после окончания каждых Олимпийских игр в спортивной гимнастике меняются правила оценок выступлений спортсменов. По его мнению, для того чтобы как можно быстрее адаптироваться к новым судейским требованиям, российским гимнастам следует как можно скорее вернуться на международные старты. Если возвращение россиян на соревнования под эгидой FIG затянется, то это может осложнить задачу завоевания наград на Играх-2028 в США, на которые россиян могут допустить.
Чемпионат мира по спортивной гимнастике в 2025 году пройдет с 18 по 26 октября в Джакарте (Индонезия). Этот турнир будет личным, россияне могут беспрепятственно получить въездную визу в эту страну после прилета в один из местных аэропортов.