Четверых россиян избрали в технические комитеты FIG

В июле 2023 года FIG объявила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до международных соревнований в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Позднее генеральная ассамблея European Gymnastics проголосовала против возвращения спортсменов и официальных лиц из России и Белоруссии на официальные европейские соревнования с 1 января 2024 года.