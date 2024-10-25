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Четверых россиян избрали в технические комитеты FIG

Четверых россиян избрали в техкомитеты Международной федерации гимнастики.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Четверо россиян избраны в технические комитеты Международной федерации гимнастики (FIG), сообщает на сайте организации.

Выборы в руководящие органы проходят 25 октября на 85-м конгрессе FIG в Дохе. В технические комитеты переизбраны Любовь Андрианова (женская спортивная гимнастика), Ирина Никитина (спортивная акробатика) и Владислав Оскнер (спортивная аэробика). Николай Макаров был избран в состав техкома FIG по прыжкам на батуте.

Дмитрий Андреев (мужская спортивная гимнастика) не был переизбран.

Ранее первый вице-президент Федерации гимнастики России (ФГР) Василий Титов был вновь избран в исполнительный комитет FIG.

В июле 2023 года FIG объявила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до международных соревнований в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Позднее генеральная ассамблея European Gymnastics проголосовала против возвращения спортсменов и официальных лиц из России и Белоруссии на официальные европейские соревнования с 1 января 2024 года.