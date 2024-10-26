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Россиянке Близнюк предложили продолжить работу с китайскими гимнастками

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике россиянка Анастасия Близнюк получила предложение продолжить тренировать сборную Китая.

Источник: Getty Images

Об этом сообщила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.

«Китайцы предложили Анастасии Близнюк продолжить работу со сборной страны по художественной гимнастике, — рассказала Винер в интервью ТАСС. — Не знаю пока, ответит ли Настя согласием на это предложение и на какой срок предлагают подписать ей контракт. Но сейчас Близнюк находится в Китае».

В начале августа китайская сборная завоевала золото в групповом многоборье на Олимпийских играх в Париже. Тренирует команду с 2022 года Близнюк, и под ее руководством гимнастки впервые выиграли золотые медали на чемпионате мира — 2023.