Россиянке Близнюк предложили продолжить работу с китайскими гимнастками

«Китайцы предложили Анастасии Близнюк продолжить работу со сборной страны по художественной гимнастике, — рассказала Винер в интервью ТАСС. — Не знаю пока, ответит ли Настя согласием на это предложение и на какой срок предлагают подписать ей контракт. Но сейчас Близнюк находится в Китае».