В российском спорте остался один способ раскрутки — скандал и треш. И вам, читателям, это нравится

Свежий пример из того самого фигурного катания — интервью двух чемпионок, Алины Загитовой и Евгении Медведевой, с разницей в день двум крупным YouTube-интервьюерам — Надежде Стрелец и Ксении Собчак. Без привязки друг к другу, без упоминаний оппонентки в интервью этот продукт не обсуждался бы так широко в сообществе и не разжег потухающие угольки. Да, с Олимпиады в Пхенчхане прошло шесть лет, но новых героев и дуэлей с тех пор не появилось — градус между Щербаковой и Трусовой был несравнимо ниже. Хотя очевидно, что, цинично говоря, если бы у бортика в Пекине не произошло эмоциональной тирады Александры, это противостояние даже базировать было бы не на чем.