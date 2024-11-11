У российских гимнастов появилась своя Медиалига. Задумка отличная, но реализация хромает

Между собой будут сражаться шесть команд из разных регионов. При этом регламент турнира предусматривает жёсткие ограничения на составы команд. В них может входить только один гимнаст из сборной России, причём резервной, остальные участники должны либо не быть сборниками, либо уже завершить карьеру. Есть и возрастной ценз: спортсмены не должны быть моложе 2008 года рождения. При этом в командах может быть неограниченное число гимнастов, главное — больше пяти.