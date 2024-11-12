14-летний суперталант гимнастики России пытались выкрасть. Ирина Винер давно поняла, как хороша Римарачин Диас

В России художественная гимнастика очень популярна. С каждым годом все больше детей приходит в этот спорт, а в топ могут пробиться лишь единицы. В связи с большой конкуренцией и отстранением сейчас многие меняют спортивное гражданство, чтобы выступать на главных турнирах. Воспитанницы российской школы точно востребованы за границей.
Одной из сильнейших юниорок страны предлагали соревноваться под другим флагом. 14-летняя Николь Римарачин Диас уже давно известна фанатам гимнастики. Эта спортсменка показывает шикарные результаты, в техническом плане с ней сложно соперничать. Николь предложили выступать за Перу, так как у нее есть соответствующие корни.
«Это предательство! Меня очень обижает это предложение. Неужели я не заслуживаю того, чтобы представлять страну, в которой я родилась? Я никогда не жила в Перу, не знаю культуры и языка этой страны. Я не могу себе представить, как я могу представлять другую страну».
Мама спортсменки также отрицает возможность смены гражданства:
«Нам уже предлагали участвовать в чемпионате мира по юниорам. Говорили: “Допустим, твоя дочь станет чемпионкой мира”. Но мне это не нужно. Мне важнее, что мой ребенок честно борется, что она заслужила право тренироваться в сборной. Пусть ей всего 14 лет, она еще только начинает взрослую карьеру. Но начинать свой путь с предательства — это неприемлемо. У нас в России конкуренция невероятная. Вы только посмотрите на уровень чемпионатов России — это список невероятных спортсменок, которые годами шли к этому. И мы считаем, что ее место в российской сборной, где она завоевала свое место упорным трудом. Переступить через себя ради каких-то мнимых благ — это просто скотство».
Интервью гимнастки и ее мамы опубликовали в телеграм-канале Ирины Винер. Ольга Мишра рассказала о пути Николь к сборной:
«Я до сих пор не верю, что моя дочь имеет такую возможность — тренироваться с Ириной Александровной, после того, как нам годами говорили, что мой ребенок “урод с короткими ногами, лопоухими ушами и нерусской фамилией.
Тренироваться у Ирины Александровны ответственно и волнительно, но как ни странно, Ника ее не боится и быстрее соображает при работе с ней! Это реально как чудо для нас. Ника очень ценит внимание Ирины Александровны и боится ее подвести. Мы с Никой, когда не очень удачно складывается старт, всегда боялись, что Ирина Александровна нас и выгонит, а оказалось, что она одна из немногих, кто в таких случаях звонит мне и успокаивает, подзывает Николь и объясняет спокойно, профессионально, где она ошиблась, как сделать правильно и как стать лучше. Это удивительно, что у Ирины Александровны есть на это время, желание и любовь".
Римарачин Диас работает с Ляйсан Савицкой и Екатериной Дементьевой, в одной группе с лидером сборной Лалой Крамаренко. Николь только начала выступать на взрослом уровне, но уже ярко себя показывает, демонстрирует сложные элементы и насыщенные упражнения. На чемпионате страны гимнастка вышла в финалы отдельных видов и выиграла бронзу в мяче, а по результатам многоборья остановилась на 7-м месте. Она не гимнастка «второго эшелона» и может на равных соревноваться с топами, поэтому в этом переходе сейчас нет никакого смысла. Всего через несколько лет она может стать полноценным лидером сборной России.
А путь побега выбирают те, кто не может высоко пробиться в сборной России. Это точно не случай Николь.
Алена Волкова