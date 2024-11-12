14-летний суперталант гимнастики России пытались выкрасть. Ирина Винер давно поняла, как хороша Римарачин Диас

Тренироваться у Ирины Александровны ответственно и волнительно, но как ни странно, Ника ее не боится и быстрее соображает при работе с ней! Это реально как чудо для нас. Ника очень ценит внимание Ирины Александровны и боится ее подвести. Мы с Никой, когда не очень удачно складывается старт, всегда боялись, что Ирина Александровна нас и выгонит, а оказалось, что она одна из немногих, кто в таких случаях звонит мне и успокаивает, подзывает Николь и объясняет спокойно, профессионально, где она ошиблась, как сделать правильно и как стать лучше. Это удивительно, что у Ирины Александровны есть на это время, желание и любовь".