«Надеюсь, команда его не убила». Лучший гимнаст России — о неудаче Китая на Олимпиаде, лечении и Премьер-Лиге

10 ноября стартовала первая в России гимнастическая Премьер-Лига. Московское «Динамо» проиграло «Крылатым Барсам» из Татарстана со счетом 11:20. Капитан гостей Даниел Маринов обсудил с корреспондентом Sport24 Анастасией Логиновой появление нового турнира, а также рассказал о восстановлении после операции на плече и поделился мнением о гимнастической части Олимпиады-2024.
— Как тебе вообще идея Премьер-лиги в России?
— Честно говоря, когда Никита [Нагорный] загорелся проектом еще два года назад, я уже ждал, когда все случится и откроется, потому что это действительно будущее для нашей нынешней гимнастики. Сегодня здесь мы все собрались, чтобы сразиться с первой командой соперников и заодно отметить это как праздник. Свершилось — теперь у нас есть такие соревнования как гимнастическая Премьер-лига. Надеюсь, что в дальнейшем это все будет только развиваться, набирать обороты, популярность, что самое главное.
Будет, возможно, еще более понятная зрителям система, болельщики начнут разбираться. И все пойдет только в гору. На самом деле, уверен, что это действительно привлечет достаточно много внимания из других видов спорта и обычных зрителей, которые в жизни никогда не смотрели гимнастику. Сто процентов, это направлено во благо.
— Как придумали название вашей команды?
— Есть университет, в котором учатся четыре человека из нашей команды, в том числе и я. Он называется Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Все студенческие команды института по разным видам спорта — футбол, баскетбол, хоккей и другие — называются «Крылатые барсы». Пришла очередь гимнастов брать это легендарное название, которое, на самом деле, многие знают.
Хоть звучит на самом деле немножечко банально, но громко. А все, что банально, становится популярным и известным. Поэтому надеюсь, что сработает не только красота, упорство и труд всех спортсменов и организаторов этих соревнований, но также и наше «крылатое» имя.
— Как договаривались с легионерами, сами?
— С легионерами мы давно были тесно знакомы. За нашу команду выступили Владик Поляшов из Чувашии и Григорий Климентьев. Кинули им предложение: «Может быть, за нас, может, пойдете к нам. Летс гоу, туда-сюда». Ребята сами понимают: если они придут, это будет одна из самых мощнейших команд Премьер-Лиги на данный момент.
— Приходилось ли соперничать с другими клубами в борьбе за легионеров?
— Такого не было, пока обходимся. В дальнейшем, думаю, какая-то борьба в этом плане будет — кто первее предложит, где лучше условия для спортсмена.
Это же интересно, на самом деле. В команде из Пензы двое ребят завершили карьеру, а когда узнали, что запускается вот такая Премьер-Лига, решили восстановиться и попробовать себя.
— Как у тебя сейчас со здоровьем после операции?
— Восстановление проходит хорошо, где-то полтора месяца после операции. Пройдена целая неделя пассивной работы — растяжка, с помощью реабилитологов и самостоятельно. Много разных упражнений, которые направлены на пассивную разработку плечевого состава. Буквально через неделю будет уже второй этап реабилитации — начнут потихоньку добавляться активные движения, подъем руки до горизонта. Идем маленькими шажочками, потому что если поторопиться в каком-то моменте, это чревато. За этим слежу и я, и все врачи-реабилитологи, с которыми работаю, чтобы мы шли по четко написанному профессионалами плану.
— Не обидно, что лидеров не пустили в состав команд? Понятно, что ты бы сейчас не выступал из-за травмы, но есть ощущение, что топовых гимнастов оставили немного за бортиком.
— Я бы так не сказал. За бортиком всегда оставались именно те ребята, у которых, к сожалению, не получалось пробиваться на пьедестал чемпионатов и Кубков России, где обычно сияют члены сборных команд. А этот формат позволяет спортсменам, которые всегда хотели внимания, получить небольшую славу и денежный приз.
Ребята разного возраста — и молодые, которые только школу заканчивают, и студенты, и те, кто уже самостоятельно занимаются тренерством. Премьер-Лига направлена как раз на них. Классно, что для укрепления команды разрешили добавить одного члена из резервной сборной России. То есть даже не основной.
— Вы поначалу проигрывали, но потом отыгрались одними кольцами, где за вас выступал призер чемпионата мира.
— В этом как раз и была фишка нашего «джокера». Это Гриша Климентьев, который выходит и делает мировую комбинацию на первой в России гимнастической Премьер-Лиге. Реально круто.
— Не могу не спросить про Олимпиаду в Париже. Следил?
— Да. Это были первые соревнования в моей жизни, за которыми я прям наблюдал, смотрел трансляцию, следил за оценками. Много чего увидел, на самом деле.
— Что-нибудь приметил для себя? Может, связки какие-то.
— В этом плане у нас все индивидуально. Можно сказать, что есть возможность «своровать» связочку или какой-то элемент, но в основном всегда индивидуальная комбинация, которая подстроена именно под твое тело, возможности и желания.
Для себя понял: несмотря на то, что мы сейчас не на международной арене, необходимо держать ту форму, которую должны, изучать новые элементы. Иногда проходить по комбинациям, по половинам комбинаций, чтобы тело было в тонусе. Не так, что нет мировых стартов — и мы вдруг расслабились.
Как я уже говорил, Премьер-Лига — это классная идея для тех ребят, которые также проходят всю подготовку к чемпионатам и Кубкам России, тратят кучу сил, нервов, энергии и драгоценного времени. Они приезжают выступать и, к сожалению, не могут попасть на пьедестал. Для них это тоже новый стимул улучшаться и совершенствоваться.
— Были какие-то моменты, которые тебя удивили в Париже?
— Я искренне болел за Даики Хашимото, олимпийского чемпиона Токио-2020 в многоборье. Он нравится мне как гимнаст, отмечаю его исполнение и оригинальные элементы, особенно на перекладине — очень зрелищно. Болел реально за него. Но как показал финал многоборья на Олимпиаде в Париже, все случается. Лидеры, которые уже становились абсолютными чемпионами, тоже могут ошибаться.
Если представить себя, например, на его месте… После того, как я в первый раз стал абсолютным чемпионом России в многоборье, подтверждать титул и завоевывать второй оказалось намного сложнее. Возможно, для него это могло стать ключевым моментом. Но это лишь мои догадки.
— Самый эпичный момент — развязка командного многоборья, когда китайский гимнаст дважды упал с перекладины и тем самым лишил страну золотой медали. С какими чувствами смотрел этот финал?
— Я очень часто ставлю себя на место других людей в каких-то ситуациях, которые вижу. Не знаю, что бы делал. По нему было видно, что он опустошен, подвел всю команду. У них был явный шанс стать олимпийскими чемпионами, уйти с арены с титулом, но, к сожалению, такие досадные ошибки случаются.
С другой стороны, китайцы тоже могли сказать: «Сделай простую комбинацию, в которой ты точно уверен». Но решили, видимо, показать то, что они не те люди, которые будут сбавлять обороты перед финалом. Не представляю, что там с ним вообще происходит. Надеюсь, что команда его не убила.
— Самое интересное, что единственный личный финал, куда он отобрался, была как раз перекладина.
— Надо еще учитывать тот факт, что Су Вейде изначально был запасным. Его не планировали ставить в команду, завоевывать медаль. До этого был другой гимнаст Сунь Вей, который травмировался во время официального опробования. Су не смог пройти опробование и выходил просто с листа. Размялся в зале и никогда не работал на помосте, а ему раз — и делать комбинацию. Это, на самом деле, тоже очень сложно психологически. Особенно когда остается последний снаряд, такой накал. Очень немногие бы смогли.
— Со следующего года в России поменяли местами чемпионат и Кубок России — это хорошо или плохо? Лидерам, наверное, нет разницы, ведь вы выступаете и там, и там.
— В принципе, для разнообразия можно и попробовать, почему нет. Как я понял, это делается из-за того, что на Кубке немного усеченный состав. На Кубок все выходят более расслабленнее, чем на чемпионат страны.
Перед чемпионатом России я обычно всегда плохо проходил всю подготовку, но получалось собраться и что-то сделать. Попробуем, может, это действительно в каком-то плане пойдет на пользу.
— Ты сейчас параллельно занимаешься соцсетями, снимаешь ролики. Тренеры не ругаются? Или после опыта Нагорного легче договариваться?
— Благодаря тому, что это уже не новшество какое-то, никто не будет в тебя тыкать пальцем и говорить: «Ты чего, совсем? Что ты тут делаешь с камерой? Снимаешь?» Такого уже не будет, скорее всего.
Всем уже известно, что это такое, к каким результатам может привести, если действительно отдаваться делу, как второй работе. Чтобы все исходило от души, с желанием. По примеру всем известного Никиты Владимировича Нагорного понятно: это может довести до того, что в будущем получится открыть первую в России гимнастическую Премьер-Лигу.
— Ребята не просят не снимать? Особенно если какие-то неудачи.
— Такого на самом деле нет. Наоборот, у нас все ребята относятся к съемкам более-менее открыто. Но, к сожалению, не все готовы заниматься. Разговаривал с ребятами: «Может быть, как-нибудь попробуем вместе. Я буду подсказывать что-то, что уже знаю на уровне». Пока что никто не хочет.
Анастасия Логинова