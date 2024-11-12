«Надеюсь, команда его не убила». Лучший гимнаст России — о неудаче Китая на Олимпиаде, лечении и Премьер-Лиге

— Честно говоря, когда Никита [Нагорный] загорелся проектом еще два года назад, я уже ждал, когда все случится и откроется, потому что это действительно будущее для нашей нынешней гимнастики. Сегодня здесь мы все собрались, чтобы сразиться с первой командой соперников и заодно отметить это как праздник. Свершилось — теперь у нас есть такие соревнования как гимнастическая Премьер-лига. Надеюсь, что в дальнейшем это все будет только развиваться, набирать обороты, популярность, что самое главное.