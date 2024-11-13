Власти Эстонии не желали видеть россиянок на чемпионате мира по эстетической гимнастике

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российские спортсменки не выступят на ноябрьском чемпионате мира по эстетической групповой гимнастике в Эстонии из соображений безопасности и нежелания властей страны принимать у себя россиянок. Об этом ТАСС сообщила президент Международной федерации эстетической групповой гимнастики (IFAGG) Лилия Морозова.
«По решению Международной федерации эстетической групповой гимнастики команды России и Белоруссии выступают на международных стартах без национальной атрибутики и на усмотрение страны-организатора, — рассказала Морозова. — В Эстонии, к сожалению, российская команда выступить не сможет».
«Во-первых, Всероссийская федерация эстетической гимнастики приняла решение не отправлять в Эстонию своих спортсменок из соображений безопасности. Что касается второй причины неучастия, то международная федерация допустила россиянок на этот чемпионат мира и при этом сделала запрос в страну — организатор соревнований. Эстонская федерация гимнастики под давлением властей страны вынуждена была признать нежелательным участие россиянок и белорусок в чемпионате мира в Тарту даже без национальной атрибутики», — добавила собеседница ТАСС.
Чемпионат мира по эстетической групповой гимнастике пройдет в Эстонии с 22 по 24 ноября. «Мне как президенту международной федерации очень грустно от того, что главный старт сезона пройдет без российских и белорусских гимнасток. Россиянок не будет в числе участниц чемпионата мира впервые за все 20 лет истории их выступления на этих турнирах. Это стало разочарованием для многих членов международной федерации», — призналась Морозова.
«У нас нет возможности перенести этот чемпионат мира в другую страну. Эстетическая гимнастика не является олимпийским видом спорта, у нас достаточно сложное финансирование. Принять такое глобальное решение, как перенос турнира, по многим причинам невозможно. Решение о проведении чемпионата мира в той или иной стране принимается минимум за три года до его открытия», — добавила глава IFAGG.
В 2026 году чемпионат мира по эстетической гимнастике пройдет в болгарской Софии, а европейское первенство примет Сербия. «Мы рассчитываем, что в следующем году оба главных турнира сезона будут полноценными по составу участниц, все команды получат возможность выступить. Международная федерация сделает еще несколько шагов к тому, чтобы ситуаций с отказом от участия не было. Мы достаточно успешно прошли этот непростой период, российские и белорусские спортсменки имели возможность участвовать в международных соревнованиях в отличие от их коллег из олимпийских видов спорта», — заключила Морозова.
Успех российских гимнасток в Гонконге.
С 11 по 13 октября в Гонконге проходил финал Кубка мира. Первое и второе места заняли две российские команды: московская «Экспрессия» и нижегородское «Вдохновение».
В соревнованиях приняли участие 14 команд, представляющих Малайзию, Японию, Индию, США, Сингапур, Казахстан, Белоруссию и Россию. Российская сборная была представлена четырьмя командами. Бронзовые медали финала Кубка мира достались японкам.