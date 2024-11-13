Власти Эстонии не желали видеть россиянок на чемпионате мира по эстетической гимнастике

В 2026 году чемпионат мира по эстетической гимнастике пройдет в болгарской Софии, а европейское первенство примет Сербия. «Мы рассчитываем, что в следующем году оба главных турнира сезона будут полноценными по составу участниц, все команды получат возможность выступить. Международная федерация сделает еще несколько шагов к тому, чтобы ситуаций с отказом от участия не было. Мы достаточно успешно прошли этот непростой период, российские и белорусские спортсменки имели возможность участвовать в международных соревнованиях в отличие от их коллег из олимпийских видов спорта», — заключила Морозова.