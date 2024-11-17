Украинскую гимнастку могут лишить лицензии из-за русскоговорящей матери

Как сообщила мать спортсменки, Опрю могут отчислить из спортивной школы и не допустить на соревнования внутри страны за ведение страницы в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) на русском языке и появление в ее аккаунте отрывка из российского фильма «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». Мать шестилетней спортсменки, которая ведет за дочь соцсети, написала, что Опре вменяют в вину, что она была «откровенно поражена» силой духа и волей к победе двукратной олимпийской чемпионки россиянки Светланы Хоркиной. В последние дни она публиковала посты уже на украинском языке.