Украинскую гимнастку могут лишить лицензии из-за русскоговорящей матери

Как сообщила мать спортсменки, Опрю могут отчислить из спортивной школы и не допустить на соревнования внутри страны за ведение страницы в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) на русском языке и появление в ее аккаунте отрывка из российского фильма «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». Мать шестилетней спортсменки, которая ведет за дочь соцсети, написала, что Опре вменяют в вину, что она была «откровенно поражена» силой духа и волей к победе двукратной олимпийской чемпионки россиянки Светланы Хоркиной. В последние дни она публиковала посты уже на украинском языке.
«Так уж случилось, что Настя родилась в интернациональной семье: мать — россиянка, а папа у нее — болгарин. Но все мы родились на Украине! Поэтому нетрудно догадаться, что маме сподручнее вести блог на русском языке», — написала мать Опри.
Мать гимнастки добавила, что ее дочь после этого стала подвергаться травле со стороны старших.
«Мой ребенок очень много пересматривает мотивационные фильмы, она с интересом наблюдает за мировыми лидерами по художественной гимнастике, потому что ей это нравится! Сейчас она переживает очень сложные времена, потому что постоянно страдает от буллинга каких-то непонятных родителей и несложившихся тренеров. Будет очень обидно, если Федерация художественной гимнастики удовлетворит запрос и не оставит возможности заниматься любимым видом спорта на своей родине», — добавила мать спортсменки.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте этого года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского Союза.