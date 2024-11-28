Винер не исключила выступления российских гимнасток в нейтральном статусе в 2025 году

«Я не исключаю того, что российские гимнастки будут выступать в 2025 году в нейтральном статусе на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики, — рассказала Винер. — В апреле состоятся этапы Кубка мира в дружественных России Азербайджане и Узбекистане. В Баку и Ташкенте очень соскучились по нашим прекрасным девочкам и их выступлениям», — приводит слова Винер ТАСС.