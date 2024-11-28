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Винер не исключила выступления российских гимнасток в нейтральном статусе в 2025 году

Бывший президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер не исключила, что российские гимнастки будут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе с 2025 года.

Источник: Чемпионат.com

«Я не исключаю того, что российские гимнастки будут выступать в 2025 году в нейтральном статусе на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики, — рассказала Винер. — В апреле состоятся этапы Кубка мира в дружественных России Азербайджане и Узбекистане. В Баку и Ташкенте очень соскучились по нашим прекрасным девочкам и их выступлениям», — приводит слова Винер ТАСС.

Отметим, что ранее Ирина Винер покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) в связи с тем, что руководящие органы федераций спортивной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики России и спортивной аэробики России и Всероссийской федерации художественной гимнастики приняли решение объединиться в одну организацию. Её руководителем стал глава РЖД Олег Белозёров. Позже президиум ФГР утвердил комитеты по развитию пяти видов спорта.