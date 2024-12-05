Иностранные гимнасты примут участие в российской Премьер-Лиге: «Планировалось порядка 8 человек»

«Это не слухи. Мы сейчас говорим про гимнастов, выступающих за другие страны. Они действующие спортсмены, которые не лишены возможности выступать на международных стартах.



У нас планировалось порядка 8 человек, но сейчас мы столкнулись с проблемами — кому-то нужно получить визы, кому-то взять билеты. Сейчас идет французская Лига, где выступают ребята. 7 декабря, накануне нашего финала, вечером пройдет также финал французской Лиги. Некоторым ребятам будет тяжело приехать.



Из подтвержденных могу назвать Ахмета Ондера. Это лидер сборной Турции, выступавший на Олимпийских играх в Париже — он планирует принять участие в финале гимнастический Премьер-Лиги.



Также Артур Давтян, серебряный призер Олимпиады-2024 в опорном прыжке. Будут представители Казахстана, Белоруссии, возможно, Кубы и так далее. Ребята не совсем подтвердили свое участие в связи с визой и перелетами, но все в процессе. Конечно, мы ждем финального ответа от ребят, логистика — это единственное, что нас сейчас останавливает.



За какие команды будут выступать? Легионеры не являются личным выбором команд. Это наша задача — усилить команды, сделать так, чтобы сравнять их по возможностям и было более интересно. Скажу сразу, формат будет неполноценным: не более одного легионера в команде и не более двух снарядов.



Давтян, скорее всего, будет представлять команду “Львы”. Представитель Казахстана — команду “Крылатые барсы”, это инициатива Даниела Маринова. На следующий год будет разрешено по одному легионеру на снаряд, без ограничения на количество снарядов. Их будут привлекать команды самостоятельно», — передает слова Нагорного корреспондент Sport24 Анастасия Логинова.