«Иди и попроси у него прощения»: как Винер сделала Кабаеву великой

Если бы их защищали так, как сейчас Камилу Валиеву, на карьере, по крайней мере, Кабаевой можно было поставить крест. Но за дело взялась Винер. Она не только наняла лучших адвокатов для представления интересов учениц в CAS, но и правильно выстроила линию защиты. Доказала, что запрещенный препарат, попавший в организмы спортсменок, содержался в биологически активных добавках. Обычно ими снабжал ОКР, но там БАДы закончились, и врач сборной купил их в обычной аптеке. Была представлена справка, что в обычных российских аптеках нельзя рассчитывать на абсолютную чистоту продаваемых продуктов.