«Иди и попроси у него прощения»: как Винер сделала Кабаеву великой

Жесткий ультиматум Винер
Отец будущей чемпионки Марат Кабаев был звездой «Пахтакора», ростовского СКА и днепропетровского «Днепра». История любви началась в ташкентском спортинтернате. Юные футболисты, учуяв на кухне запах плова, отправились туда в надежде подкрепиться. Готовили девчонки из юниорской баскетбольной сборной Узбекистана, и Марат заприметил самую симпатичную и бойкую. Это была Наталья, ставшая затем его женой. Правда, профессиональным игроком она не стала, сосредоточившись на воспитании двух дочерей.
В спортивной семье будущее Алины связывали с фигурным катанием, но она выбрала художественную гимнастику. В 11 лет вместе с мамой Алина отправилась в Москву к Ирине Винер. К своей землячке легендарный тренер снисхождения не проявила. Сразу же поставила жесткий ультиматум.
«Ирина Александровна сначала посмотрела меня у себя в номере, потом пригласила в зал и сказала: “Эту девочку я оставлю”. С одним условием, если я сброшу вес и буду в хорошей форме», — вспоминала потом Кабаева.
Только разве этим можно было остановить девчонку из спортивной семьи, мечтавшую об олимпийских победа. Уже в 13 лет Кабаева попала в сборную России, а в 15 выиграла чемпионат Европы. После победы на ЧМ-1999 в Осаке, где она стала абсолютной чемпионкой, Алина считалась безоговорочным фаворитом Олимпиады-2000.
Соревнования по художественной гимнастике в Сиднее проходили в один из последних дней Игр. Все предвкушали триумф 17-летней россиянки, и после первого вида программы, упражнения со скакалкой, Кабаева захватила лидерство, заметно оторвавшись от главной конкурентки — Юлии Раскиной из сборной Белоруссии. Остальные отстали еще больше.
То, что случилось затем, не поддается объяснению. Программа Кабаевой с обручем подходила к концу. Все сложные элементы были выполнены. Оставалось около двадцати секунд до завершения выступления, и нужно было сделать простейшую связку, которую исполняют даже ученицы детских спортивных школ. Наверное, Алина и сама не поняла, как обруч укатился за пределы ковра. Она подхватила снаряд и даже пыталась улыбаться, но это была настоящая трагедия.
За два следующих упражнения Кабаева получила высочайшие, близкие к максимальной «десятке», баллы, но отыграть упущенное не смогла. Отстала на 0,166 балла от ставшей чемпионкой второго номера российской сборной Юлии Барсуковой и на 0,082 от Раскиной. Хорошо еще, что опередила в споре за бронзу украинку Алену Витриченко.
Возглавлявший в Сиднее российскую делегацию Виталий Смирнов рассказывал, что утешал Алину, как мог. Такими же сложными были для тогдашнего президента ОКР разговоры с Александром Карелиным и Светланой Хоркиной. Никто не сомневался, что эти российские звезды вернутся из Сиднея с золотом, но олимпийские турниры всегда богаты на сенсации.
От скандала до великой победы
В 17 спортивная жизнь не заканчивается, и Винер настраивала свою ученицу на подготовку к Афинам. В 2001 году Кабаева выиграла чемпионат Европы в Будапеште и чемпионат мира в Мадриде в многоборье. И тут грянул скандал. В допинг-пробах, взятых у наших гимнасток на Играх доброй воли в Брисбене, обнаружили запрещенный фуросемид. Он используется и для сгонки веса, и для маскировки других запрещенных препаратов. Как бы то ни было, но Кабаевой и Ирине Чащиной грозила длительная дисквалификация.
Если бы их защищали так, как сейчас Камилу Валиеву, на карьере, по крайней мере, Кабаевой можно было поставить крест. Но за дело взялась Винер. Она не только наняла лучших адвокатов для представления интересов учениц в CAS, но и правильно выстроила линию защиты. Доказала, что запрещенный препарат, попавший в организмы спортсменок, содержался в биологически активных добавках. Обычно ими снабжал ОКР, но там БАДы закончились, и врач сборной купил их в обычной аптеке. Была представлена справка, что в обычных российских аптеках нельзя рассчитывать на абсолютную чистоту продаваемых продуктов.
Кабаеву и Чащину дисквалифицировали на два года, второй из которых был условным. А еще российская сторона в ходе разбирательства в CAS доказала факты нарушения вскрытия пробы В, что сыграло в пользу наших гимнасток. Уже в 2016 году Винер неожиданно заявила, что проба В вообще дала отрицательный результат.
На Чащину годичная дисквалификация особо не повлияла. Она продолжала с той же интенсивностью тренироваться под руководством Винер. А вот Кабаева хотела вообще бросить спорт. И тогда Ирина Александровна буквально силой выгоняла ученицу на различные светские мероприятия, организовывала телевизионные съемки с ее участием. Необычный метод сработал.
В 2002-м Кабаева и Чащина вернулись на международные соревнования и, естественно, стали делить золотые и серебряные медали между собой. В Афины Алина снова ехала фаворитом. Как и в Сиднее, соревнования по художественной гимнастике проходили в последние дни Олимпиады и снова в небольшом, по олимпийским меркам, зале «Галатси», вмещающим чуть больше пяти тысяч зрителей. После того как в Афинах не смогли завоевать золотые медали Светлана Хоркина и Алексей Немов, Александр Попов и Дмитрий Саутин, за Кабаеву было тревожно. Еще не стерлись из памяти ее сиднейские слезы.
Тревога усилилась после первого упражнения с обручем. Кабаева допустила небольшую помарку, и лидерство захватила Чащина. Только в трех других упражнениях Алина была безупречна. Ставшую серебряным призером Чащину Кабаева опередила на балл с лишним. Для художественной гимнастики это огромное преимущество.
«Счастлива, что мои четырехлетние усилия были вознаграждены, — сказала сразу же после олимпийского триумфа Кабаева. — Цели во что бы то ни стало завоевать олимпийское золото перед собой не ставила. Меня многому научил тот ажиотаж, который сопровождал выступления четыре года назад».
Естественно, олимпийскую чемпионку спросили и о ее взаимоотношениях с обручем. «Несколько раз у меня случались срывы в упражнениях именно с этим предметом, — призналась Алина. — Только относить его к числу нелюбимых не стала бы. Любить надо все предметы, и тогда они ответят тебе взаимностью».
К этому гимнастка приучила Винер. Когда однажды Кабаева со злостью отшвырнула в угол мяч, тренер жестко прервала тренировку: «Иди и попроси у него прощения! Иначе он припомнит тебе обиду в самый неподходящий момент». Пришлось Алине идти и извиняться.
Счастливая олимпийская чемпионка в Афинах поделилась необычными планами. Ей тогда поступило предложение сниматься в реалити-шоу вместе с Анастасией Волочковой. «В период подготовки к Олимпаиде всерьез его не рассматривала, — призналась Кабаева. — Сейчас, когда олимпийские соревнования позади, можно заняться съемками в кино, личной жизнью и прочими приятными вещами».
До шоу дело не дошло, у Кабаевой были и есть куда более интересные телевизионные проекты. А вот третьей Олимпиадёы в жизни Алины не случилось. В 25 перед Пекином конкурировать с новым поколением учениц Винер ей было сложно. Да и олимппийских драм и триумфов Кабаевой хватило в Сиднее и Афинах.
Борис Ходоровский