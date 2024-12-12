В Федерации гимнастики России уверены, что вид спорта войдет в топ-3 по популярности в РФ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Вхождение гимнастики в число самых популярных видов спорта в России является закономерным результатом, и в скором времени гимнастика может войти в тройку по этому показателю. Такое мнение ТАСС высказали в пресс-службе Федерации гимнастики России.
В четверг ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, в соответствии с которым 27% респондентов назвали хоккей национальным видом спорта. Второе место в этом списке делят фигурное катание и футбол (по 9%). Лыжный спорт набрал 6%, гимнастика и самбо — по 5%.
«Гимнастика — это базис, на котором строится физическая подготовка в большинстве видов спорта, — сказали в пресс-службе. — То, что она вошла в пятерку самых популярных в России, — абсолютно закономерный результат. У нас в стране накоплен огромный положительный опыт и богатейшие традиции подготовки гимнастов мирового уровня. Благодаря таким выдающимся спортсменам гимнастика не только остается популярной, но и вдохновляет новое поколение».
«Есть ли потенциал попасть в тройку, приблизившись к футболу? Безусловно. У гимнастики сильный образовательный компонент: родители выбирают ее для своих детей из-за универсальности, эстетики и пользы для здоровья. С развитием массового спорта и успехов на крупных турнирах гимнастика вполне может подняться еще выше в рейтинге», — добавили в федерации.