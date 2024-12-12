В Федерации гимнастики России уверены, что вид спорта войдет в топ-3 по популярности в РФ

«Гимнастика — это базис, на котором строится физическая подготовка в большинстве видов спорта, — сказали в пресс-службе. — То, что она вошла в пятерку самых популярных в России, — абсолютно закономерный результат. У нас в стране накоплен огромный положительный опыт и богатейшие традиции подготовки гимнастов мирового уровня. Благодаря таким выдающимся спортсменам гимнастика не только остается популярной, но и вдохновляет новое поколение».