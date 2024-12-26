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Винер про нейтральный флаг вместо российского: «Для меня это очень тяжелая ноша. Отношусь не с воодушевлением»

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер дала интервью, в котором она в числе прочего высказалась по поводу выступлений спортсменов под нейтральным флагом вместо российского.

Источник: Sport24

«Как вы относитесь, когда выходят под нейтральным флагом?» — спросили у главного тренера сборной России по художественной гимнастике на ютуб-канале «Респиратор Бабушкина».

«Ну, конечно, я не отношусь к этому с воодушевлением. Для меня это очень тяжелая ноша. Потому что мы привыкли выступать под громадьем флагов России на трибунах. И самой популярной песней у нас на соревнованиях последние 20 лет был гимн России. У нас всегда поднимались российские флаги, в основном за первые-вторые места. И сейчас это очень сложно воспринять, для меня лично. Но нас призывают сейчас и в министерстве спорта, что мы не должны вступать в конфронтацию. И можно попробовать все-таки выступать под нейтральным флагом», — ответила Винер.