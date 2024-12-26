Винер про нейтральный флаг вместо российского: «Для меня это очень тяжелая ноша. Отношусь не с воодушевлением»

«Ну, конечно, я не отношусь к этому с воодушевлением. Для меня это очень тяжелая ноша. Потому что мы привыкли выступать под громадьем флагов России на трибунах. И самой популярной песней у нас на соревнованиях последние 20 лет был гимн России. У нас всегда поднимались российские флаги, в основном за первые-вторые места. И сейчас это очень сложно воспринять, для меня лично. Но нас призывают сейчас и в министерстве спорта, что мы не должны вступать в конфронтацию. И можно попробовать все-таки выступать под нейтральным флагом», — ответила Винер.