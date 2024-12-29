Российская гимнастка объяснила, почему не живет в России

Международная федерация гимнастики (FIG) в июле 2023 года сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. При этом на летние Олимпийские игры — 2024 при заявленных условиях, которые выдвинул Международный олимпийский комитет, отказались ехать представители и художественной гимнастки, и спортивной гимнастки.