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Немецкая гимнастка обвинила тренеров сборной Германии в применении насилия

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2017 по художественной гимнастике немецкая спортсменка Табеа Альт рассказала о применении насилия к ней сос стороны тренеров сборной Германии.

Источник: Getty Images

«Моему здоровью намеренно угрожали, игнорируя предписания врачей и заставляя меня заниматься гимнастикой с несколькими переломами (сломанными костями) и отправляя меня на соревнования. Это не единичный случай. Расстройства пищевого поведения, наказания, обезболивающие, угрозы и унижения были обычным делом», — написала гимнастка на своей странице в социальных сетях.

Немецкая федерация гимнастики пообещала начать расследование обвинений в физическом и психологическом насилии, выдвинутых 24-летней спортсменкой. Альт завершила карьеру в в 2021 году в 21-летнем возрасте из-за постоянных травм.