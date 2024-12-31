Немецкая гимнастка обвинила тренеров сборной Германии в применении насилия

«Моему здоровью намеренно угрожали, игнорируя предписания врачей и заставляя меня заниматься гимнастикой с несколькими переломами (сломанными костями) и отправляя меня на соревнования. Это не единичный случай. Расстройства пищевого поведения, наказания, обезболивающие, угрозы и унижения были обычным делом», — написала гимнастка на своей странице в социальных сетях.