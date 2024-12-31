Против азербайджанской федерации ввели санкции из-за физического воздействия на гимнасток

В 2023 году были предъявлены обвинения в предполагаемом физическом и психологическом насилии со стороны AGF в отношении гимнасток.
Бывший главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева отстранена от любых мероприятий под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) на 8 лет. Ей пожизненно запрещается занимать должность главного тренера в любой федерации. Исполняющая обязанности главного тренера сборной Азербайджана Сияна Василева отстранена на 18 месяцев, тренер Евгения Валиева — на 12 месяцев.
Отмечается, что Федерация гимнастики Азербайджана несет ответственность за все нарушения, допущенные тренерами. AGF отстранена от участия в любых мероприятиях под эгидой FIG и других международных соревнованиях на 6 месяцев. Представители Федерации гимнастики Азербайджана не примут участия в двух следующих конгрессах FIG.