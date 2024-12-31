Против азербайджанской федерации ввели санкции из-за физического воздействия на гимнасток

Отмечается, что Федерация гимнастики Азербайджана несет ответственность за все нарушения, допущенные тренерами. AGF отстранена от участия в любых мероприятиях под эгидой FIG и других международных соревнованиях на 6 месяцев. Представители Федерации гимнастики Азербайджана не примут участия в двух следующих конгрессах FIG.