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Русская гимнастка рассказала, как ее грудь выросла до восьмого размера: «А я молодая, мне хочется быть красивой»

Гимнастка Дарья Дмитриева, которая является четырехкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике и серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в индивидуальном многоборье, призналась, что она делала три операции на груди.

Источник: РИА "Новости"

Сейчас Дмитриева живет в Москве и воспитывает четырех детей: старшего сына Макара от первого брака с хоккеистом Александром Радуловым, а также троих сыновей от второго брака — Гордея, Святослава и Яромира.

«Я делала три операции на груди. У меня изначально была грудь немаленькая, до спорта — третий размер, а после — выросла до четвертого. Когда я забеременела Макаром, грудь выросла до восьмого размера, а я молодая, мне хочется быть красивой. Пришла к хирургу и попросила подтянуть мне грудь без имплантов. Мне сразу сказали, что без имплантата будет плохо, кожа не выдержит. Я настояла на своем, но швы разошлись, как и говорил врач. Оперировались еще раз», — поделилась 31-летняя Дмитриева в интервью «Матч ТВ».

«Дальше я забеременела еще раз, и грудь снова увеличилась. За меня никто не хотел браться, ни один известный хирург, потому что там было уродство. К счастью, нашла хирурга, который избавил меня от комплексов. Она провела ювелирную операцию с использованием имплантов. Остались швы, но я забила их татуировкой», — рассказала гимнастка.

Ранее Дмитриева рассказала, что ее нынешний муж Игорь Семченко занимается единоборствами, он советник президента Федерации самбо Московской области, военный и участник боевых действий.