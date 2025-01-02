Русская гимнастка рассказала, как ее грудь выросла до восьмого размера: «А я молодая, мне хочется быть красивой»

«Я делала три операции на груди. У меня изначально была грудь немаленькая, до спорта — третий размер, а после — выросла до четвертого. Когда я забеременела Макаром, грудь выросла до восьмого размера, а я молодая, мне хочется быть красивой. Пришла к хирургу и попросила подтянуть мне грудь без имплантов. Мне сразу сказали, что без имплантата будет плохо, кожа не выдержит. Я настояла на своем, но швы разошлись, как и говорил врач. Оперировались еще раз», — поделилась 31-летняя Дмитриева в интервью «Матч ТВ».