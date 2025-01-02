Умерла старейшая олимпийская чемпионка Агнеш Келети

Келети не дожила одну неделю до 104-летия. Премьер-министр Виктор Орбан почтил ее память, отметив в социальных сетях, что Келети была обладательницей пяти золотых олимпийских медалей в соревнованиях по спортивной гимнастике и принадлежала к числу наиболее выдающихся спортсменов Венгрии. Она побеждала на Олимпийских играх в 1952 и 1956 годах. Кроме того, в ее активе три серебряные и две бронзовые награды Олимпиад, а также титул чемпионки мира 1954 года.