Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла старейшая олимпийская чемпионка Агнеш Келети

Ей было 103 года.

Источник: Laszlo Balogh/Getty Images

БУДАПЕШТ, 2 января. /ТАСС/. Старейшая в мире олимпийская чемпионка Агнеш Келети умерла в возрасте 103 лет в Венгрии. Об этом сообщило правительство страны.

Келети не дожила одну неделю до 104-летия. Премьер-министр Виктор Орбан почтил ее память, отметив в социальных сетях, что Келети была обладательницей пяти золотых олимпийских медалей в соревнованиях по спортивной гимнастике и принадлежала к числу наиболее выдающихся спортсменов Венгрии. Она побеждала на Олимпийских играх в 1952 и 1956 годах. Кроме того, в ее активе три серебряные и две бронзовые награды Олимпиад, а также титул чемпионки мира 1954 года.

Келети была еврейкой по национальности, ее семья стала жертвой Холокоста, развязанного фашистской Германией в период Второй мировой войны. Ее отец погиб в концлагере Освенцим, мать и сестра были спасены Раулем Валленбергом, а сама она во время войны скрывалась в деревне с поддельными документами.

После Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне Келети решила не возвращаться в Венгрию, где советскими войсками было подавлено антикоммунистическое восстание, и вместе еще с несколькими спортсменами попросила политического убежища в Австралии. Потом переехала в Израиль, где долгие годы работала тренером по спортивной гимнастике. На родину в Венгрию она вернулась в 2015 году.