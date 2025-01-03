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Байлз признана спортсменом года по версии Sports Illustrated

Американская гимнастка Симона Байлз названа лучшим спортсменом 2024 года по версии журнала Sports Illustrated.

На Олимпийских играх в Париже в прошлом году Байлз завоевала три золотые медали.

С 11 олимпийскими и 30 медалями чемпионатов мира 27-летняя Байлз является самой титулованной гимнасткой в ​​истории.

Байлз впервые в карьере признана спортивной личностью года по версии американского журнала.

«Самая титулованная гимнастка всех времен — это не только ее ошеломляющее количество медалей. Она изменила лицо гимнастики, вызвала радикальные перемены во всех видах спорта и в этом году завершила все это потрясающим личным возвращением», — пишет Sports Illustrated.