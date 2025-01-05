Дочь футболиста из Украины прославила Россию в мировом спорте: превзошла отца в сотни раз

После такого успеха карьеру можно было заканчивать. Близнюк так и поступила, перейдя на тренерскую работу. Но в 2016 году она вернулась в спорт и снова выиграла олимпийское многоборье — на этот раз в Рио-де-Жанейро. Результат выглядит героическим, учитывая, что за два года до этого она лечилась от серьезной болезни и даже лежала в реанимации.