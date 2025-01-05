Дочь футболиста из Украины прославила Россию в мировом спорте: превзошла отца в сотни раз

Болельщики со стажем наверняка знают вратаря Илью Близнюка, который был не самой последней фигурой в чемпионате России. Украинец творил чудеса в «Томи» и немного поиграл в «Алании» и «Шиннике», но запомнился игрой за «Ростов». Впрочем, сейчас его семью прославляет дочь Анастасия. Она в сотни раз превзошла отца!
Работал с Лобановским и брал два пенальти в одном матче
Илья Близнюк — воспитанник запорожского футбола. Голкипер застал еще первую лигу чемпионата СССР, но полноценную взрослую карьеру начал в независимой Украине. До 2000 года вратарь защищал цвета кировоградской «Звезды», «Днепра» и киевского «Динамо», где ему посчастливилось поработать с Валерием Лобановским. О мэтре Близнюк отзывался в восторженных тонах.
— Это человек, сумевший создать и запустить такую мощную машину, как киевское «Динамо». Для него не было понятия «мелочь». Каждая минута футбольной жизни несла в себе смысловую нагрузку. Быт и работа, по большому счету, были неотделимы друг от друга. Игра начиналась за границами поля. Футбол для него начинался с атрибутики и не заканчивался даже заявкой на матч, — рассказывал Близнюк в одном из интервью.
Но карьера в «Динамо» не задалась, и тогда Илья перебрался в Россию. С 2000 по 2004 годы он играл в «Ростове» с небольшим перерывом в «Алании». Близнюку предлагали продлить контракт, но он отказался — помешали напряженные отношения с новым руководством клуба. Из Ростова-на-Дону украинец, к тому моменту уже ставший гражданином России, перебрался в Томск.
В составе «Томи» Близнюк совершил, пожалуй, самое яркое действие в своей карьере. В матче с московским «Динамо» вратарь умудрился отразить два пенальти в исполнении Данни и Жорже Рибейру. Та игра завершилась нулевой ничьей, а Илья моментально стал героем футбольной России. Правда, сам он скромничал, говоря об эпизоде.
— Начнем с того, что я — не герой. Я просто стараюсь выполнить свою работу как можно более качественно. Герои томского футбола — это люди, которые создавали команду, которые добивались с ней каких-то результатов. На данном этапе я — вратарь томской команды. Просто постарался сохранить свои ворота «сухими». И получилось, — говорил Близнюк.
Из Томска Илья ненадолго вернулся на Украину, где играл в «Кривбассе», но затем снова приехал в Россию. Проведя по сезону в «Шиннике» и «Ростове», в 2008 году Близнюк завершил карьеру.
Повесив перчатки на гвоздь, экс-вратарь занялся тренерством. В его трудовой книжке отмечены в основном украинские клубы, но в 2011 году он недолго поработал в «Ростове». Сейчас Близнюк возглавляет «Металлург» из Запорожья.
Дважды побеждала на Олимпиаде и покорила китайцев
В семье Ильи выросли дочери Александра и Анастасия, а также сын Владимир. Младший из Близнюков стал футболистом и сейчас играет под руководством отца в «Металлурге». Дочери также занимались спортом. Но если Александра не поднялась выше любительского уровня, то у Анастасии получился настоящий путь на Олимп.
Младшая дочь футболиста занималась художественной гимнастикой. Когда девочке было 11 лет, ее пригласили в группу знаменитой Ирины Винер. Работа с мэтром отечественного спорта была максимально плодотворной — за семь лет Близнюк доросла до сборной России и в ее составе поехала на Олимпиаду-2012 в Лондон. Там она победила в групповом многоборье.
После такого успеха карьеру можно было заканчивать. Близнюк так и поступила, перейдя на тренерскую работу. Но в 2016 году она вернулась в спорт и снова выиграла олимпийское многоборье — на этот раз в Рио-де-Жанейро. Результат выглядит героическим, учитывая, что за два года до этого она лечилась от серьезной болезни и даже лежала в реанимации.
Также в активе Анастасии есть серебро Олимпиады-2021 в Токио, по шесть побед на чемпионатах мира и Европы и три золота всемирных Универсиад. За свои достижения гимнастка отмечена рядом государственных наград. Анастасия — заслуженный мастер спорта России.
В 2022 году Близнюк уехала в Китай, где начала тренерскую работу с национальной сборной по художественной гимнастике. Сотрудничество получилось очень плодотворным: на прошедшей летом Олимпиаде команда из Поднебесной сенсационно выиграла соревнования в многоборье. Теперь Анастасию боготворят в Китае — и это, конечно, заслуженно.
А ведь Илья Близнюк в далеком 2005 году посвятил Насте два отраженных пенальти от московских динамовцев. Может, они передали девочке частичку будущих успехов?
Дмитрий Панов