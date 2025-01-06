«Провезла дочь лицом по полу»: скандал в художественной гимнастике

Первый вице-президент федерации художественной гимнастики Василий Титов отреагировал на произошедшее категорично: «Ситуация абсолютно недопустимая! Я говорю даже не о рукоприкладстве, а о манере поведения человека. Но в любом случае принимать решение, не разобравшись, невозможно. Нужно разобраться и со школой, которая держала на контракте этого тренера, и с федерацией, которая знала или не знала о таком тренере. Во всем надо разобраться», — заявил Титов РИА Новости.