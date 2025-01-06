«Провезла дочь лицом по полу»: скандал в художественной гимнастике

Реакция последовала после опубликованного в соцсети «ВКонтакте» ролика от адвоката Владислава Лунькова. На видео мама одной из воспитанниц школы олимпийского резерва № 5 описала произошедшее и представила аудиозапись, на которой тренер оскорбляет девочку с использованием нецензурной лексики, кричит на нее и угрожает.
«У меня на телефоне установлен родительский контроль, стали прослушивать запись тренировки. Тренер сильно ругалась. Стали расспрашивать ребенка, и она призналась, что это тренер. Заломила ей руку и провезла лицом по полу, толкнула ее в стену, где она ударилась виском», — заявила мама спортсменки.
Комментарии тренера на момент публикации материала не появились.
Первый вице-президент федерации художественной гимнастики Василий Титов отреагировал на произошедшее категорично: «Ситуация абсолютно недопустимая! Я говорю даже не о рукоприкладстве, а о манере поведения человека. Но в любом случае принимать решение, не разобравшись, невозможно. Нужно разобраться и со школой, которая держала на контракте этого тренера, и с федерацией, которая знала или не знала о таком тренере. Во всем надо разобраться», — заявил Титов РИА Новости.
Недавние случаи
В фигурном катании тоже известны такие скандалы. В 2021 году получило огласку жестокое отношение к детям от 8 до 12 лет со стороны тренера Татьяны Шилиной на катке в Щербинке.
«Моего ребенка ударили, пощечину дали, теребили вот так, кинули на полтора метра. Как оказалось, она встать не могла несколько минут. Но это все выяснилось потом. Соответственно, о таких зверствах никто не знал. Детям, оказывается, нельзя было про это рассказывать. Это не единичный случай. Написали заявления уже восемь человек», — рассказывала телеканалу Россия-1 Татьяна Бережная, мама воспитанницы спортшколы.
Тренера Юлию Лавренчук выгнали из академии «Ангелы Плющенко» в 2018 году после появления видео с побоями, причем пострадавшей была дочь Лавренчук.
«К сожалению, пять лет назад такой факт был. Как только я узнал, было большое разбирательство внутри школы. Десятки родителей приходили с жалобами на Лавренчук», — рассказывал Евгений Плющенко в интервью Youtube-каналу «Алена, блин!».