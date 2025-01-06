Тренер избитых гимнасток во Владимире оказывает давление на свидетелей

5 января стало известно, что Луньков опубликовал в соцсетях видео, на котором мать одной из воспитанниц Владимирской СШОР № 5 по художественной гимнастике сообщила, что после тренировки ее дочь пришла домой с разбитыми губами и лицом в крови. По словам матери, дочь рассказала, что получила увечья после насильственных действий со стороны тренера.