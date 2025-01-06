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Тренер избитых гимнасток во Владимире оказывает давление на свидетелей

Адвокат Владислав Луньков в интервью РИА Новости заявил, что тренер избитых гимнасток во Владимирской СШОР № 5 по художественной гимнастике оказывает давление на свидетелей.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, тренер обзванивает родственников спортсменок с целью устроить помехи следственным действиям.

«У нас есть информация, что начинается давление на родителей — она начинает обзванивать, противодействовать следствию. Из СК будут звонить — будем говорить, потому что поступает очень много информации. Пишут даже, что в одну девочку тренер кинула ножницами», — заявил Луньков.

5 января стало известно, что Луньков опубликовал в соцсетях видео, на котором мать одной из воспитанниц Владимирской СШОР № 5 по художественной гимнастике сообщила, что после тренировки ее дочь пришла домой с разбитыми губами и лицом в крови. По словам матери, дочь рассказала, что получила увечья после насильственных действий со стороны тренера.