Скандал с избиением гимнасток достиг федерального масштаба. Тренеру грозит до трех лет тюрьмы

«Если они не готовы принять тот факт, что их ребенок может столкнуться с серьезными физическими и эмоциональными испытаниями, возможно, стоит задуматься о другом пути. Меня часто спрашивают, отдала бы я своего ребенка в художественную гимнастику? Однозначного ответа у меня нет. На данный момент я живу в Санкт-Петербурге и хорошо знакома с системой подготовки спортсменов в Федерации художественной гимнастики города. Исходя из своего опыта, могу сказать, что, скорее всего, я бы выбрала другой регион».