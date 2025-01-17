«Моей судьбой правят посторонние люди». Победившая Аверину на Олимпиаде гимнастка — про жуткий 2024-й и Кабаеву

Поэтому до конца, да и сегодня мне не хочется плакать. Нет, я не исключаю, что я поплакала. Все же, когда все это происходило, это принятие, такой момент, что я в отпуске, а они на Олимпиаде. Я вроде бы шла то же количество времени и вложила такое же количество труда. Но они, а не я. Не буду за это уже никого винить. Хотя моей судьбой, моей дорогой в какой-то момент правлю не я сама, а различные посторонние люди. Нет, мое настроение от этого зависеть не будет. Возможно, произошло достаточно быстрое взросление в моей жизни. Но, к сожалению, это так вот спорт меня так вот воспитал.