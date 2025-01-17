«Моей судьбой правят посторонние люди». Победившая Аверину на Олимпиаде гимнастка — про жуткий 2024-й и Кабаеву

Прошлый год многое изменил в художественной гимнастике. Самый главный турнир цикла прошел без участия сильнейших команд. Россиянки и белоруски получили возможность в нейтральном статусе попасть на международную арену, но без допуска к Олимпийским играм.
Белорусская команда начала свой сезон на этапах Кубка мира, а Алина Горносько, как лидер сборной, надеялась на возможность отобраться в Париж. В итоге Игры прошли без нее.
В начале 2025 года Алина в интервью Sport24 рассказала о нейтральном статусе, возвращении, Олимпиаде и слухах о завершении карьеры.
— Как прошли праздники?
— Достаточно спокойно, по-семейному, по-домашнему наконец-то. После такого года я где-то в августе еще думала, что он для меня закончился. Казалось, все самое сложное позади, в итоге нет: все всплывало и всплывало. Я же ездила практически каждую неделю на соревнования, в перерывах еще пыталась поправить здоровье. К январю месяцу я немножечко успокоилась, занялась здоровьем. И окончательно для себя приняла решение, что еще один год я точно смогу.
— То есть еще один сезон ждать?
— Еще один сезон ждать, никуда я не ушла, ничего со мной еще не случилось. Слава богу, отлегло все.
— Твой пост в социальных сетях про 2024-й был достаточно душераздирающим. Если посмотреть на этот год, как ты можешь его описать в нескольких словах?
— Скажу честно, у меня были, наверное, все-таки другие ожидания от этого года. Я верила в него до последнего, верила в каждый новый день, продолжала работать, не останавливалась, и так последние три года. Держала себя в тонусе, постоянно что-то и сравнивали, и бесконечно выступали. И вот оно долгожданное разрешение, нейтральный статус, новые для меня правила. Я со всем согласна, я все сделаю. И все же оно для меня закрыто. Мне больно, мне было больно летом, но я такой человек, что не сильно делюсь своими переживаниями. Наверное, с кем-то общаюсь, обговариваю такие моменты.
Я все держу в себе, и тем самым у меня получается железная броня. Очень многие не могут узнать, что у меня на самом деле за настроение. Для всех я остаюсь примером боевого характера, что бы ни случилось, мы продолжаем работать, и мы никогда не прекращаем верить. Поэтому год ударил, ударил сильно. В конце года, когда надо собрать какие-то итоги, хотелось бы, конечно, многим со всеми поделиться. Вспомнила, наверное, мое самое душераздирающее выступление — именно во Франции в мае, когда накануне там уже узнала, что это уже стопроцентное нет (по Олимпиаде). И вот это было мое французское выступление с французской музыкой для французской публики.
И потрясающая запись. Девочка из моего клуба просто взяла камеру, пошла на трибуны и засняла тот самый момент, когда я сделала хорошее упражнение, и люди вставали. Потому что многие из них знали, очень тепло встречали, меня всегда хорошо ждут на клубных различных соревнованиях. Этапы Кубка мира в этом году очень хорошо прошли, потому что большое количество болельщиков ждало.
И когда они вставали, это были самые-самые незабываемые эмоции. Поэтому такой ни капельки не жалостный, не грустный, а просто, наверное, фантастический момент. Не у всех получается застать такой момент, когда ты выполнил, а публика встала. И вот почему-то для меня это было оно.
— Прошлый год начался с объявления о том, что появляется такое окно возможностей, как нейтральный статус. И ты вместе со своей командой достаточно быстро его получили. Вы сразу приняли решение подавать заявку?
— Я просто спортсмен, делаю свою работу, хочу делиться гимнастикой, люблю гимнастику, хочу выступать. Поэтому достаточно быстро были выполнены все требования. В течение года, конечно же, они поддерживались, и по сей день поддерживаются. Но тем не менее мы все же не знаем, как мы правильно должны себя вести, что делать, что говорить.
Поэтому каждый лишний раз сейчас перестраховываемся и много раз думаем, прежде чем что-то сделать. Что касаемо самого выступления в нейтральном статусе, то во время соревнований никак не ощущался. Это долгожданное возвращение, те же тренировки, выступления в кругу новых мировых лидеров и различных гимнасток.
Упражнения менялись в течение сезона. Я даже не вспомню изначальный вариант. Мы их меняли на каждых соревнованиях, порой перед выходом на площадку. Я выходила и была зациклена на программе, на хороших результатах, на оценках, на поднятие той же самой артистики, в которой до сих пор никто не может разобраться. Мыслей очень много. Подумаешь, эта голубая форма, новый значок на моем плече, но все же работа была всегда в приоритете.
— Новость о получении нейтрального статуса вызвала определенное волнение. Тебя кто-то поздравлял? Или как-то отреагировали по-особенному?
— Сейчас сложно вспоминать начало того года, как все произошло. Но, наверное, все-таки поздравления, долгожданная встреча, соревнования другого уровня. Достаточно теплые были отношения на всех соревнованиях. За исключением избранных команд, но я не вправе что-то менять. Я достаточно вежлива, спокойна, всегда открыта к общению. Всегда со всеми поздороваюсь, даже если кто-то порой не отвечал мне взаимностью. Со мной ничего не случится, если я просто поздороваюсь.
— Твои социальные сети в какой-то момент превратились в шоу про путешествия. На дорогу уходило много времени, постоянные пересадки, автобусы, поезда. Не мешало ли это подготовке непосредственно к самим соревнованиям?
— Да, действительно, моя жизнь перевернулась. Предыдущие два года просто были полны соревнований, возможно, небольшим количеством выездных. Но логистика действительно ужасно усложнилась. Путешествуем мы теперь на рейсовом автобусе, сначала выезжая в Литву, и оттуда на самолете, куда нам нужно. И зачастую эта история продолжает усложняться, ни на секунду нам не стало легче, именно просто добраться в Вильнюс или из Вильнюса. Потому что это хороший отрезок времени, который не предугадает, что будет на границе, какое количество автобусов в очереди, людей, как нас будут досматривать и проверять. Это варьируется просто от четырех часов ожидания до тринадцати, как этим летом.
Летом была такая ужесточенная программа, когда за сутки выезжали просто в Вильнюс, где у нас дороги на самом деле два часа. И тем самым становились вопросы порой о невозвращении домой, возможности где-то потренироваться лишний день, потом перелететь сразу на другие соревнования. Такой компактный вариант, а вообще давайте три-четыре недели не будем возвращаться домой, будем только ездить и выступать, где-то тренироваться, что-то менять и так далее.
Это стало нормой — когда я приезжаю домой на четыре часа просто поменять чемодан, какую-то одежду. Конечно, это было тяжело: просто сохранять какую-то еще физическую дееспособность после различных перелетов, что ты все же гимнастка, тебе через сутки нужно делать, а не просто приехать.
Поэтому здорово, что были рядом люди, которые помогали, и сама старалась в любом моменте, в любом месте поддерживать форму. В аэропорту вы не представляете, сколько всего происходило, вплоть до реабилитации всех конечностей и тренировок. Это сейчас уже даже привычно, я, находясь в январе дома, что-то уже и заскучала.
— Это сказывалось как-то на твоих выступлениях, на каком твоем моральном состоянии? Потому что это не только физически, но и психологически очень выматывает.
— Выматывало, конечно, но было внутреннее желание, что бы ни произошло — значит, нам так надо. На моем лице никогда ничего не будет видно. Мне это ни в чем не помешает, я могу. У моего тренера любимая и лучшая фраза: «По жизни чем хуже, тем лучше». И мы действительно поддерживаемся этому девизу. Мы живем именно так. Не знаем, что будет завтра, но мы живем такой вот полноценный сегодняшний день.
— Какие были эмоции, когда впервые после такого отстранения ты выступила на международном крупном турнире?
— Сначала это было возвращение в клубную итальянскую лигу. Друзья, с которыми я выступала в 2019, в 2020, в 2021 году. Затем два года не могла принимать участие, они выступали с другой гимнасткой. И в конце 2023-го, еще до получения нейтрального статуса они уже просили, со всеми обговорили и договорились, что хотят меня вернуть. Запретов вроде бы никаких и нет. Уже все даже к этому шли и просто ждали. И как раз накануне я получила нейтральный статус, уже выезжала на первое соревнование, где встретилась со своими многими знакомыми, которые тоже принимают участие за различные клубы.
Начало сезона, какие-то еще свои волнения, переживания, неотработанность программ, огромное количество аудитории. И я, которая после такого всего момента возвращаюсь в свой клуб, я вообще не должна их подвести, потому что со мной в клубе выступают постоянно юные девочки, пре-юниорки, юниорки. То есть девчонки, которые боятся. И я при этом, которая приехала, не должна бояться.
Тогда я выступала один вид, и видео разлетелось по всему миру, что «Горносько вернулась, она здесь». Я выступила очень хорошо, получила очень высокую оценку за ленту. Наверное, в течение года не получала больше, как я выступила там хорошо. И тогда я выдохнула: теперь поехали, теперь нормально, я снова на месте. Я не скажу, что Горносько вернулась, даже я думаю, я никуда не пропадала, мы тут три года впахивали. Но тогда было очень-очень приятно, хотя я словила хороший мандраж на этих соревнованиях.
После этого был уже первый этап Кубка Мира в Греции, когда поехали туда выступать в многоборье и попали еще в финалы. Оценки никто не понимал, но уже знали, что нужно менять. Там были совсем другие эмоции и переживания, хотя получилось целое золото в ленте сразу на первом этапе с возвращения. В общем, красивое начало года, а потом тоже впереди различные трудности.
— Было очень много разговоров по поводу того, что нужно попасть на чемпионат Европы. И даже когда казалось, что все, уже шансов нет, ты в интервью говорила, что «шанс все еще есть, я в него верю, есть маленький». Ты правда тогда в это верила или эти слова, чтобы не опускать руки?
— Мы ждали всего, потому что, естественно, никто не понимал, что будет. Мы накануне Олимпиады только появляемся, прекрасно знаем свои критерии отбора, знаем, что постоянно люди тоже заседают, решают, что с нами делать и что будет. И действительно: до самого последнего момента, почти вот до мая, до июня месяца, мы надеялись. Цеплялись за это трехстороннее соглашение, а что нам еще оставалось делать, если мы в это ввязались. Мы хотим, нам здесь нравится, нас тут ждали и действительно тепло встречают. Поэтому ждали до конца. Мне не было времени расстраиваться.
Я просто продолжала выступать на этапах, за клубы, перемещаться между городами и странами. И все же зрительская любовь меня очень сильно питает. Поддержка судей, гимнасток, тренеров, которые подходили, обнимали до слез.
Поэтому до конца, да и сегодня мне не хочется плакать. Нет, я не исключаю, что я поплакала. Все же, когда все это происходило, это принятие, такой момент, что я в отпуске, а они на Олимпиаде. Я вроде бы шла то же количество времени и вложила такое же количество труда. Но они, а не я. Не буду за это уже никого винить. Хотя моей судьбой, моей дорогой в какой-то момент правлю не я сама, а различные посторонние люди. Нет, мое настроение от этого зависеть не будет. Возможно, произошло достаточно быстрое взросление в моей жизни. Но, к сожалению, это так вот спорт меня так вот воспитал.
— Олимпиада же была настоящей мечтой: ты часто упоминала ее в социальных сетях, даже закупалась сувенирами во Франции…
— Это была та самая мечта после первой Олимпиады. А тут, оказывается, всего три года осталось. Такая акция. В художественной гимнастике хорошо, если застаем целых две Олимпиады. И оно казалось все таким идеальным. Значит, нужны для чего-то такие вот испытания.
Я безумно благодарна судьбе, жизни, тренерам, команде, что у меня была Олимпиада, что у меня есть результат. И неимоверная поддержка сейчас всем другим гимнасткам, которые находятся в такой же ситуации, которые также не знают, что впереди. Очень хочется поддержать всех.
— Ты сказала, что была в отпуске в момент Олимпиады. Вообще за ней не следила?
— Не очень получилось совсем не следить. Хотя я старалась построить маршрут так, чтобы не смотреть. Еще и мой день рождения выпал на финал Олимпиады. Тоже такой удар хороший. Но я, наверное, исполнила свою главную красивую детскую мечту: встречала в парке аттракционов, каталась целый день на фантастических горках, меня все поздравляли. И я думала, что прямой эфир не включу. Возможно, результаты уже узнаю после. Но что уже изменится? Там все же выступают мои друзья. Я за кого-то хотела поболеть, поддержать. Уже все случилось.
Я не вправе что-то изменить. Но со мной была подруга Настя Салос. Это все виновата очередь на горку, где мы стояли в ожидании. Параллельно, пока я отвечала на поздравления, она включила прямую трансляцию финала с лентой. Последний вид. Мы все это видели: результаты, эмоции. И я действительно довольна. Красивый пьедестал. Все заслуживали. Все было достаточно честно.
Я поддержала, поздравила всех девчонок тоже в первую очередь. Не получилось мне не смотреть, обижаться, не включать, игнорировать. Нет, всегда нужно оставаться человеком. Это главное событие четырехлетия. Не только в моем виде спорта.
— За какими-то другими видами спорта следила?
— Следила я конкретно за батутом. Потому что там были наши представители, у них получились другие критерии отбора, хотя мы все находимся в одной ассоциации международной гимнастики. И мы искренне радовались, смотрели в прямом эфире, поддерживали.
— Немногим позже ты объявила о перерыве и необходимости немного подлечиться. И сразу же пошли спекуляции, что ты завершила карьеру. Как ты к этому отнеслась?
— Да, нужен был перерыв, но только исходя из здоровья и насыщенности, ненормированности и неправильности моего сезона. Я выступала каждую неделю, меняла упражнения. Заработала себе определенное количество нюансов со здоровьем. Мне нужна была пауза, посещение врача, МРТ, снимок. Вроде у меня есть голова на плечах, хотела уделить этому время. Да, получился такой информационный вброс. Не знаю, даже пересмотрев многие интервью того лета, не скажу, что была хоть какая-то зацепка. Это уже просто домысливание фанатов и аудитории. Публичная личность, что поделать. Еще внимательнее буду следить за тем, что говорю.
Получилось после лета передохнуть. Я, честно скажу, никогда не была в таком отпуске, что уехала на три недели и вообще не думала, что такое гимнастика. Я гуляла во многих странах Европы. Конечно, мои любимые — Италия и Испания. Встретилась с огромным количеством людей, когда мне предлагали провести у них мастер-класс. Я отказывала, потому что нахожусь в отпуске: гуляю, кушаю, в парк аттракционов.
— В конце года ты принимала участие в турнире «Небесная грация». Расскажи про подготовку к нему.
— Было принято решение, что мы будем менять программы этого года по правилам турнира. Плюс я получила индивидуальное приглашение от самой Алины Маратовны (Кабаевой. — Sport24). Многие гимнастки, которые выступали на «Небесной Грации», проходили в течение года отборы и участвовали в финале в Катаре. Я такой возможности не имела. Я была конкретно нацелена на мировые первенства и не могла представить, чтобы я где-то в середине сезона еще переделала свои упражнения по другим правилам, выступала и тут, и там.
Я была очень довольна своими выступлениями в плане эмоциональности в этом году, когда уже все-все-все отпустило меня. Я совсем по-другому насладилась этими программами. Еще где-то в моей голове, возможно, это выступление было «как в последний раз», ведь решение было за мной так и не закреплено.
— Мы начали с того, что ты подтвердила, что еще точно год мы тебя увидим. Такой был тяжелый год, столько испытаний, и ты все равно продолжаешь. А что должно случиться, чтобы Алина Горносько сказала, что завершает карьеру?
— Алина Горносько сама не знает, что должно случиться. Это больной момент для любого спортсмена — принятие такого решения. Особенно, когда ты вложил в это уже больше 20 лет в своей жизни. И тебе кажется, что все, что ты умеешь делать, это только заниматься художественной гимнастикой, ходить на тренировки и выступать на соревнованиях.
Есть такая мысль. Тем не менее, я же стараюсь разносторонне развиваться. Есть у меня еще различные мечты, цели и какие-то возможности вне спорта. Я не знаю, когда это случится. Когда я пойму, что пора завершать, хочу сделать это красиво¸ чтобы потом не было жалко. Она столько прошла, на Игры ее не пустили — жалко. Жалость — ужасное чувство. Я хочу и себе, и другим доказать, что еще много всего могу. Еще посоревнуюсь, на каждый выход буду выходить как в последний раз.
— Уже пробовала работать по новым правилам?
— Программы уже готовы, все новые. Сейчас сложно понять, как это будет точно выглядеть, нужно определенное количество стартов. Новые правила — это всегда интересно, здесь же все меняется кардинально.
— Ты сказала, что у тебя еще есть цели и мечты, можешь рассказать о них?
— Мечтами не делюсь, сейчас главное — это отработка новых программ, борьба за медали. Очень хотелось бы, чтобы в моей жизни случился еще один чемпионат мира. Есть много «но», поэтому так далеко мы не заглядываем. Вне спорта я задумываюсь о том, чего хочу — составила карту желаний. Постепенно двигаюсь вперед с холодной головой и хорошими людьми вокруг.
Алена Волкова