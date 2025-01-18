Лучший гимнаст Украины сбежал под флаг другой страны после серебра Олимпиады. Еще месяц назад он был патриотом

Смена гражданства — очень тонкий вопрос во многих видах спорта. Чаще всего происходит следующее: когда конкуренция слишком высока, спортсмен ищет различные пути для продолжения своей карьеры.
Бывает и по-другому. Не каждый может решиться на переход после крупных успехов — должны быть серьезные причины. Неожиданное решение украинца Ильи Ковтуна повергло всех в шок — каких-то полгода назад гимнаст принес стране олимпийское серебро на брусьях, а теперь будет защищать цвета Хорватии.
Первые слухи о трансфере Ковтуна появились в декабре 2024-го. Все дело в том, что с момента начала СВО гимнаст на постоянной основе тренируется в Хорватии. Он не вернулся домой даже после завоевания медали Игр.
«Мысли [о смене флага] есть, мы общались об этом с президентом федерации, главным тренером. К этому мы шли не один день, а в течение последних лет. Мысли есть об этом, но все будет решено и окончательно сказано позже. Есть ли шанс у украинской федерации сохранить Ковтуна? Честно говоря, очень сложно то, что происходит в нашей федерации. Я человек такой — если сказал, то и сделал. А у нас [в федерации] ежесекундно что-то новое, и я не хочу следить, кто с кем дружит или ссорится», — прокомментировала новость Ирина Горбачева, тренер Ильи.
Ситуация дошла до высшего руководства страны. С Горбачевой и Ковтуном общались и министр спорта Украины, и глава олимпийского комитета. По словам чиновников, все было направлено на то, чтобы сохранить талантливого гимнаста в стране.
«Я лично встречался с тренером Ильи, Ириной Горбачевой. У нас был очень продуктивный разговор. Мы общались по-дружески, с уважением друг к другу. Предложили все условия и все возможности, чтобы Илья остался и тренировался на родине. Поэтому я верю, что он все-таки будет выступать за Украину. Но решение сейчас будет принимать сам спортсмен со своим тренером», — рассказал глава местного НОК Вадим Гутцайт.
Но, кажется, скандалы внутри украинской федерации оказались сильнее патриотизма. Сразу после новостей о возможном переходе Ковтун удалил эмоциональный пост, касающийся политической ситуации:
«Непростое время для украинского народа, для простых людей и для всей нашей Украины. Последние почти три года мы все постоянно спрашиваем друг друга: “Как дела?”, “Как самочувствие?”, “Как дела?”. Да… жизнь бьет по нашим людям со всех сторон, но мы снова и снова доказываем, что мы свободны, независимы, несокрушимы и непобедимы. Но кто и как, благодаря кому и почему? Это история каждого отдельного человека, который нынче пронизан жгучей болью, искренним счастьем сквозь слезы, смелыми шагами от отчаяния, постоянным трепетом души от страха, но всегда с пылающим огнем в сердце и патриотической волей в душе».
Гимнаст писал о том, что с тренером они решили участвовать во всех возможных соревнованиях на международной арене по спортивной гимнастике, что он пытался прославлять страну…
Теперь же ситуация с переходом окончательно прояснилась. Илья и Ирина уже подали документы на получение хорватского гражданства.
"Илья и Ирина сомневаются во всей этой истории с украинскими предложениями и какими-либо возмещениями затрат за три года, которые они провели здесь.
Они говорят: «Три года вы у нас ничего не спрашивали, не интересовались, откуда хорваты нас финансируют. А теперь, когда дело дошло до перехода, вы хотите втянуть нас в это, чтобы через год мы оказались в ловушке, в ситуации, которой мы не доверяем».
Так сейчас выглядят эти разговоры. Украинцы сыплют обещаниями повысить им зарплату, но раньше они относились к ним ненадлежащим образом", — рассказал хорватский тренер Владимир Мадаревич, который принял Ковтуна и Горбачеву в своем клубе три года назад.
Очевидно, что на родине новость о трансфере посчитали предательством, ведь Илья — сильнейший гимнаст страны. Украинская сторона наверняка будет максимально оттягивать подготовку документов для открепления. А Хорватию можно только поздравить с усилением.
Анастасия Логинова