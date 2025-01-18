Лучший гимнаст Украины сбежал под флаг другой страны после серебра Олимпиады. Еще месяц назад он был патриотом

«Мысли [о смене флага] есть, мы общались об этом с президентом федерации, главным тренером. К этому мы шли не один день, а в течение последних лет. Мысли есть об этом, но все будет решено и окончательно сказано позже. Есть ли шанс у украинской федерации сохранить Ковтуна? Честно говоря, очень сложно то, что происходит в нашей федерации. Я человек такой — если сказал, то и сделал. А у нас [в федерации] ежесекундно что-то новое, и я не хочу следить, кто с кем дружит или ссорится», — прокомментировала новость Ирина Горбачева, тренер Ильи.