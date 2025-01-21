«Потратили много денег»: на Украине примут меры против меняющего гражданство гимнаста

На Олимпийских играх 2024 года украинский атлет завоевал серебро в упражнениях на параллельных брусьях. В 2023 году на чемпионате Европы стал чемпионом в упражнениях на параллельных брусьях. На европейском первенстве — 2024 в Римини Ковтун помог сборной Украины занять первое место в командном многоборье. На этом же турнире завоевал еще две золотые медали — в упражнениях на перекладине и параллельных брусьях. На мировых первенствах он выиграл две награды — бронзу в 2021 году и серебро в 2023 году.