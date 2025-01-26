Винер высказалась о скандальном интервью Мамун

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер, комментируя интервью Маргариты Мамун блогеру Виктору Кравченко заявила, что те, кто знает ситуацию изнутри, возмущены словами олимпийской чемпионки.
В конце мая Мамун дала интервью, в котором пожаловалась на жесткие методы работы Винер. Также олимпийская чемпионка призналась, что в детстве стала жертвой сексуальных домогательств со стороны тренера.
«Как (Татьяна) Тарасова не понимает, что в свое время произошло с (Ириной) Родниной, — так я не понимаю, что произошло с Мамун. В фильме рассказывает человек, который зарабатывает деньги только на том, что дает мастер-классы, только на художественной гимнастике. Кто знает корень, те возмущены до предела. Кто не знает, возмущены до другого предела», — сказала Винер в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.
«Мое дело — делать добро, это мой бизнес. А как мне на это добро отвечают — уже не мое дело. Это дело того человека, который не оценил. Очень трудно смириться, когда есть какое-то предательство. Меня спрашивают: “Вы прощаете предательство?” Если это ребенок, я прощаю. Но взрослый человек должен быть в ответе сам, я просто его забываю. Когда у нее умер отец, мы с божьей помощью организовали все: похороны, поминки, все было с честью и достоинством», — добавила она.