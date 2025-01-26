Винер высказалась о скандальном интервью Мамун

«Мое дело — делать добро, это мой бизнес. А как мне на это добро отвечают — уже не мое дело. Это дело того человека, который не оценил. Очень трудно смириться, когда есть какое-то предательство. Меня спрашивают: “Вы прощаете предательство?” Если это ребенок, я прощаю. Но взрослый человек должен быть в ответе сам, я просто его забываю. Когда у нее умер отец, мы с божьей помощью организовали все: похороны, поминки, все было с честью и достоинством», — добавила она.