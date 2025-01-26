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Винер ответила на обвинения в спекуляции на болезни отца Мамун: «Эта манипуляция продлила ему жизнь»

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер прокомментировала конфликт с олимпийской чемпионкой 2016 года Маргаритой Мамун.

Источник: Sport24

Мамун обвиняла Винер в спекуляции на тяжелой болезни отца спортсменки перед Олимпиадой.

«Я ей каждый раз говорила: “Проси господа за папу, долго стой и проси господа за папу”. Я ее выводила именно всегда на то, что все за папу. И папа прожил 21 день. Взял в руки ее медаль и ушел. Она за него молилась во время всех тренировок.

По прошествии многих лет вдруг она придумала другие истории. Но это уже не мои вопросы. Мои вопросы — делать добро, а что на него отвечают такими ответами — это уже не мои вопросы.

Эта манипуляция ему продлила жизнь до того, как он взял в руки золотую медаль.

Она была благодарной очень ученицей определенное время. Приходила ко мне с сыном на тренировки», — рассказала Винер в интервью Надежде Стрелец.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Мамун выиграла золотую медаль в личном многоборье.