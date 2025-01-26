Украинский чемпион Олимпиады — об отказе менять гражданство: «Наши соседи предлагали достаточно нефиговые условия»

Да, я молодой спортсмен, там можно что-то на эмоциях как-то говорить, что я там эгеге и огого, но я понимал, что никогда никуда не уйду и я здесь буду. Поэтому я говорю, все это прикольно, как говорится, посидели, пообщались, подумали и пошли в зал работать, чтобы эти дурные мысли не были у тебя в голове, — сказал Верняев в интервью ютуб-каналу Video NV.