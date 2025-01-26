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Украинский чемпион Олимпиады — об отказе менять гражданство: «Наши соседи предлагали достаточно нефиговые условия»

Украинский гимнаст, олимпийский чемпион 2016 года на брусьях Олег Верняев рассказал, какие предложения по смене гражданства он получал во время карьеры.

Источник: AP 2024

— Какие самые щедрые предложения вы получали за свою карьеру? Что вам обещали за то, что вы смените паспорт?

— Наши соседи предлагали, и предлагали достаточно такие нефиговые условия. Зарплата там, если все подытожить, примерно 10 в месяц (не уточнил сумму и валюту), квартира, трудоустройство родителям, любой университет…

— А 10 в месяц — это существенно больше, чем у вас зарплата здесь?

— Немного больше, раз в 10 (смеется).

— Неплохо.

— И это просто так со старта. Но то, что предложили, единственный вариант, который в принципе просто услышал — это Германия, они предлагали. Потому что это европейская страна. Это единственное, что можно было бы рассматривать в принципе. Но я же говорю, это не то, чтобы рассматривать, а если выбирать между кем-то.

Да, я молодой спортсмен, там можно что-то на эмоциях как-то говорить, что я там эгеге и огого, но я понимал, что никогда никуда не уйду и я здесь буду. Поэтому я говорю, все это прикольно, как говорится, посидели, пообщались, подумали и пошли в зал работать, чтобы эти дурные мысли не были у тебя в голове, — сказал Верняев в интервью ютуб-каналу Video NV.