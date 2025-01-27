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Винер: «Я очень страдала, когда была президентом»

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что она очень страдала, когда была президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Источник: Кадр из трансляции

«Вы много раз говорили о том, что судорожно ищете себе преемника и никак не находите», — обратилась к Винер во время интервью блогерша и журналистка Надежда Стрелец.

«Слава богу, есть преемник на роль президента федерации художественной гимнастики. Слава богу, появилась девочка, 10-кратная чемпионка мира Ольга Капранова, которая может заниматься вот этой бумажной работой, вот этими всеми делами, которые отнимали у меня огромное количество времени. Я очень страдала, когда была президентом, потому что у меня оставалось недостаточно времени для работы в зале. Я ведь линейный тренер. Я ставлю программы, отрабатываю их, работаю с детьми, объясняю им», — ответила главный тренер сборной России по художественной гимнастике.

Винер была президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики с декабря 2008 по октябрь 2024 года.