Винер: «Я очень страдала, когда была президентом»

«Слава богу, есть преемник на роль президента федерации художественной гимнастики. Слава богу, появилась девочка, 10-кратная чемпионка мира Ольга Капранова, которая может заниматься вот этой бумажной работой, вот этими всеми делами, которые отнимали у меня огромное количество времени. Я очень страдала, когда была президентом, потому что у меня оставалось недостаточно времени для работы в зале. Я ведь линейный тренер. Я ставлю программы, отрабатываю их, работаю с детьми, объясняю им», — ответила главный тренер сборной России по художественной гимнастике.