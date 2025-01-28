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Утяшева посмотрела интервью Винер: «Слезы на глазах»

Двукратная чемпионка Европы в командном зачете, обладательница Кубка мира, а ныне телеведущая Ляйсан Утяшева призналась, что со слезами на глазах смотрела интервью главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер.

Источник: РИА "Новости"

Винер дала большое интервью Надежде Стрелец, в котором говорила и о карьере Утяшевой.

«Посмотрела большое интервью с Ириной Винер практически на слезах. Столько воспоминаний, эмоций! Огромная и важная часть жизни… Очень люблю эту женщину. За смелость, за путь, за масштаб личности, перед которым благоговеешь.

Мне до сих пор снится, что я выступаю на Олимпиаде. Это была моя самая заветная мечта детства, которую я загадывала и Деду Морозу, и когда на часах было 11:11 или 4:44, а потом и на доске желаний… Да, судьба… Увы…

После того, как закончила спорт, было очень больно… Обидно… Но Ирина Александровна разрушила основной шаблон, что любят только за медали… Бывает что-то и больше…

Спасибо за теплые слова, поддержку и наш путь… Но, как нас учили: не так страшно упасть! Как страшно не подняться! Этот шрам на ноге после операций до сих пор, как напоминание…

Все интервью с Винер можно разбирать на цитаты бесконечно. Спасибо Наде Стрелец, что показала Ирину Александровну именно такой, какой мы ее знаем и любим! Слезы на глазах», — написала Утяшева в своем телеграм-канале.