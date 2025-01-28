«Оба рога мениска были повреждены». В клинике, в которой оперировали Крамаренко, ответили на обвинения Винер

«Лале сделали такую операцию, что ей удалили здоровый мениск. Там есть два рога: один был поврежден, второй — прекрасный. Так врач удалил ей здоровый. Она сейчас месяц побыла в Израиле, прошла там восстановительные процедуры, но отрезанное уже не вернешь. Это тоже наши доктора — не хочу называть фамилии. Я бы таких врачей лишала диплома. Она старается, чтобы вернуться», — заявила Винер в интервью на YouTube-канале журналистки Надежды Стрелец.