«Было бы неловко перед олимпийскими чемпионами». Гимнаст Маринов — о том, что звание ЗМС нужно действительно заслужить

— После чемпионата я лег на обследование, сделали МРТ, поставили диагноз и сказали, что, скорее всего, потребуется операция. Конечно, новости были не очень радостными. Затем меня отправили на реабилитацию в клинику ФМБА. Я провел там семь дней, и за это время нужно было решить не только вопрос с плечом, но и еще четыре: с вывихом пальца, которым я воткнулся в жердь брусьев на чемпионате, двумя голеностопами и спиной. К лечению вопросов нет — в клинике работают одни из лучших специалистов, но за время, что я не заходил в зал, форма ушла. На подготовку к Играм БРИКС остался месяц, и начинать нужно было с нуля.