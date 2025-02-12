Губерниев назвал Винер эпохой и заявил, что «вид спорта не пропадет»

«Мы должны сказать Ирине Александровне огромное спасибо за ту работу, за преданность делу. Наверное, пришла пора дать дорогу молодым. Я надеюсь, что Ирина Александровна останется с видом спорта так или иначе, она провела огромную работу, она великий тренер, Герой труда. В том, что в гимнастике у нас есть прекрасные специалисты, которые продолжат дело Ирины Александровны, я ничуть не сомневаюсь. Я этих людей знаю», — говорит Губерниев.