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Кабаева прокомментировала уход Винер с поста главного тренера сборной РФ

Олимпийская чемпионка, президент международной ассоциации клубов Небесная грация Алина Кабаева 12 февраля назвала уход Ирины Винер с поста главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике утратой целой эпохи в этом виде спорта.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

«Уход Ирины Винер — это не просто конец эры, это утрата целой эпохи в художественной гимнастике. За годы работы она не только воспитала выдающихся чемпионок, но и создала уникальную школу, которая стала образцом для подражания во всем мире. Ее талант, мудрость и преданность делу вдохновили множество спортсменок, и ее влияние на этот вид спорта невозможно переоценить», — отметила Кабаева.

Она также подчеркнула, что Винер является символом силы, грации и стремления к совершенству.

«Она подарила нам незабываемые моменты триумфа и гордости, а ее достижения навсегда останутся в истории. Мы благодарны ей за все уроки, которые она нам дала, и за ту красоту, которую она привнесла в мир художественной гимнастики», — указала Кабаева.

Винер сообщила о своем уходе с поста главного тренера сборной РФ ранее в этот день.