Кабаева прокомментировала уход Винер с поста главного тренера сборной РФ

«Уход Ирины Винер — это не просто конец эры, это утрата целой эпохи в художественной гимнастике. За годы работы она не только воспитала выдающихся чемпионок, но и создала уникальную школу, которая стала образцом для подражания во всем мире. Ее талант, мудрость и преданность делу вдохновили множество спортсменок, и ее влияние на этот вид спорта невозможно переоценить», — отметила Кабаева.