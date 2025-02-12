Кабаева прокомментировала уход Винер с поста главного тренера сборной РФ

«Уход Ирины Винер — это не просто конец эры, это утрата целой эпохи в художественной гимнастике. За годы работы она не только воспитала выдающихся чемпионок, но и создала уникальную школу, которая стала образцом для подражания во всем мире. Ее талант, мудрость и преданность делу вдохновили множество спортсменок, и ее влияние на этот вид спорта невозможно переоценить», — отметила Кабаева.
Она также подчеркнула, что Винер является символом силы, грации и стремления к совершенству.
«Она подарила нам незабываемые моменты триумфа и гордости, а ее достижения навсегда останутся в истории. Мы благодарны ей за все уроки, которые она нам дала, и за ту красоту, которую она привнесла в мир художественной гимнастики», — указала Кабаева.
Винер сообщила о своем уходе с поста главного тренера сборной РФ ранее в этот день.