«Тренер от бога»: сестры Аверины назвали Винер лидером мирового спорта

«Дорогая Ирина Александровна! Нам повезло знать вас лично. Мы гордимся вами. Ваше имя связано с эпохой в художественной гимнастике. Вы — настоящая легенда, спортивный и общественный деятель, лидер мирового и российского спорта, тренер и наставник от бога. На протяжении всего нашего спортивного пути вы были рядом с нами и помогали подняться нам на пьедестал главных мировых стартов. Мы всегда рядом с вами, и впереди у нас еще множество незабываемых моментов», — говорится в обращении к Винер в Telegram-канале Авериных.