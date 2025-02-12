«Тренер от бога»: сестры Аверины назвали Винер лидером мирового спорта

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Сестры Дина и Арина Аверины назвали покинувшую пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирину Винер лидером мирового спорта и наставником от бога.
Винер, занимавшая эту должность с 2001 года, заявила в среду РИА Новости, что приняла решение уйти в отставку. Центр спортивной подготовки сборных команд России, подведомственный Минспорту, удовлетворил заявление Винер. Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил РИА Новости, что выражает благодарность Винер за работу и поддержку спортсменов.
«Дорогая Ирина Александровна! Нам повезло знать вас лично. Мы гордимся вами. Ваше имя связано с эпохой в художественной гимнастике. Вы — настоящая легенда, спортивный и общественный деятель, лидер мирового и российского спорта, тренер и наставник от бога. На протяжении всего нашего спортивного пути вы были рядом с нами и помогали подняться нам на пьедестал главных мировых стартов. Мы всегда рядом с вами, и впереди у нас еще множество незабываемых моментов», — говорится в обращении к Винер в Telegram-канале Авериных.
Авериным 26 лет. Дина является серебряным призером Олимпийских игр в Токио, 18-кратной чемпионкой мира, также на мировых первенствах она трижды становилась серебряным призером и один раз — бронзовым. На чемпионатах Европы она 10 раз завоевывала золото, четыре раза — серебро и один раз — бронзу. Дине Авериной принадлежит рекорд по количеству побед на чемпионатах мира. Арина Аверина пять раз побеждала на чемпионатах мира, шесть раз становилась серебряным призером и пять раз завоевывала бронзу. Также на ее счету девять золотых и одна бронзовая награда чемпионата Европы.