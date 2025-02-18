Юная гимнастка из Новосибирска удивляет на чемпионате России. Круче только главная надежда Кабаевой

В Москве проходит первый старт сезона в российской художественной гимнастике — чемпионат страны. Во второй день соревнований спортсменки, выступающие в индивидуальной программе, начали квалификацию в многоборье. Из 150 участниц только лучшие 24 смогут побороться за титул абсолютной чемпионки России. Также именно по результатам этих выступлений разыграются командные медали по регионам. Пока гимнастки выступили с двумя предметами из четырех.
На промежуточном 5-м месте остановилась Карина Киреева. Ей поставили новые упражнения. Обруч — под песню «Shout» от IVESY. По исполнению к спортсменке нет вопросов — она качественно обыгрывает все акценты, много внимания уделяет деталям. По элементам не всегда были точные ловли, что негативно сказалось на оценке. Программа под мяч классическая — два произведения Карла Доя. Первая часть более спокойная, только под фортепиано, а вторая — ритмичная, с использованием струнных инструментов. Карина справилась с этим контрастом, смогла показать развитие и не потеряла в технике. Впрочем, наверняка она рассчитывала быть выше. Расстраиваться рано — финал многоборья послезавтра, а в 24 она точно попадет.
Ксения Колядина на данный момент 4-я. У нее также новые программы, обруч — обычная классика для художественной гимнастики. В этом стиле гимнастка чаще всего и выступает, ей идет такой жанр. Здесь Ксения удивила новыми и необычными ловлями. Мяч же сделан в совершенно другом стиле — «The Supremes» Stars On 45. Для нее это эксперимент, где много быстрых растанцовок. Колядина справилась с упражнением, все сделала на максимум. Для нее промежуточные топ-4 — это очень круто.
Одна из главных претенденток на победу — Милена Щенятская, но пока она замыкает тройку лучших. Мяч ей поменяли в конце прошлого сезона, поэтому оставили этот вариант, но скорректировали под новые правила. В самом начале пришлось побороться за чистые ловли, судьи это отметили. Милене поставили новый обруч, хотя ее «Полюшко» всегда производило фурор. В этот раз была выбрана испанская тема, идеально подошедшая спортсменке. Это очень выразительное упражнение, с яркими акцентами и неожиданными позициями в элементах.
На 2-м месте с небольшим запасом над оппонентками новосибирка Арина Ковшова, которая второй день приятно удивляет. Ирина Винер не так давно перевезла ее из Омска в столицу, и девушка мощно прогрессирует. Для нее выбраны более классические образы — эта гимнастка очень хороша в лирике. Мяч под «Spiegel im Spiegel» и «November» получился очень утонченным, с шикарными линиями. Не все ловли были четкими, иногда вылезала грязь, но Арина показывает невероятную сложность, за счет которой и получает высокие баллы. Для обруча выбрали похожий стиль. В этом выступлении была только одна небольшая заминка — Ковшова еле спасла предмет, поймав его над разграничительной линией.
После первого дня соревнований лидирует Мария Борисова. После перехода в «Небесную грацию» гимнастка очень сильно изменилась, и текущий результат на чемпионате России подтверждает рост ее мастерства. Она оставила обруч с турнира Алины Кабаевой и подстроила его под новый регламент. Получилось очень насыщенное выступление, на высокой скорости, без заминок и ошибок. Несмотря на это, Мария не забывает про образ. Мяч у нее под песню «Не исчезай» в исполнении Галины Бесединой и Сергея Тараненко. Это точно одно из самых запоминающихся упражнений — петербургская спортсменка выступает очень эмоционально, показывает невероятные и плавные перекаты. Ей сильно усложнили ловли, большая часть без зрительного контакта. Это серьезно влияет на оценки, она уже оторвалась на 2 балла, а вот дальше — сумасшедшая плотность.
В лидерстве Борисовой нет ничего необычного. Она уже давно заявила о себе, завоевала немало медалей на российских турнирах. Но посмотрим, что будет дальше. В предыдущие годы ее главной проблемой была стабильность. Один день она проходит просто идеально, у нее все получается, а на следующий — град ошибок. Посмотрим, как на Марии сказалась работа с Алиной Кабаевой. Но перед лентой очень важно иметь хороший запас. С другой стороны, повторюсь, это всего лишь квалификация. Все названные девушки обязательно будут в финале, который пройдет 19 февраля. А там борьба начнется заново.
Алена Волкова