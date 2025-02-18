Юная гимнастка из Новосибирска удивляет на чемпионате России. Круче только главная надежда Кабаевой

В лидерстве Борисовой нет ничего необычного. Она уже давно заявила о себе, завоевала немало медалей на российских турнирах. Но посмотрим, что будет дальше. В предыдущие годы ее главной проблемой была стабильность. Один день она проходит просто идеально, у нее все получается, а на следующий — град ошибок. Посмотрим, как на Марии сказалась работа с Алиной Кабаевой. Но перед лентой очень важно иметь хороший запас. С другой стороны, повторюсь, это всего лишь квалификация. Все названные девушки обязательно будут в финале, который пройдет 19 февраля. А там борьба начнется заново.