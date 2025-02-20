«Идешь до конца! Поняла?» Кабаева воспитала нового лидера сборной России

«Спокойно! Все контролируй, Маша. Вот, спокойно. Молодец. До конца. Мелочей нет, Маша. Все здесь, все здесь (показывает на голову — прим. ред.). Контроль полностью. Ни на секунду не расслабляйся, поняла? Сделала элемент, пошла дальше, элемент за элементом. И не сдавайся ни в коем случае. Что бы ни случилось, идешь до конца. Выйди и покажи себя. Мы пришли показать себя. “Вам нравится мое творчество? Я вам его подарю”. Не надо трястись, что “мы должны”. Ты сейчас одна, ты хозяйка сама себе. Главное — концентрация, и все у тебя получится. Поняла меня? Давай», — так настраивала Кабаева ученицу на тренировочном ковре перед стартом на чемпионате России.