«Идешь до конца! Поняла?» Кабаева воспитала нового лидера сборной России

Абсолютной чемпионкой России по художественной гимнастике стала воспитанница олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. РИА Новости Спорт рассказывает, чем уникальна новый лидер сборной — 17-летняя Мария Борисова.
Что в ней увидела Кабаева?
К званию абсолютной чемпионки страны всегда приходят особенные спортсменки. Недостаточно быть просто техничной или артистичной, красивой с идеальными пропорциями или терминатором с нервами-канатами. Например, Лале Крамаренко этот титул покорился только с пятой попытки, а она признанный вундеркинд и яркая индивидуальность.
Новую чемпионку страны до недавних пор широкая публика не знала. Зато в ее фан-группе в VK еще до победы на чемпионате России было шесть тысяч подписчиков. Обычное дело для гимнастики, где основа аудитории — такие же девочки, только помладше. Для них Борисова давно была ориентиром в хореографии и владении предметом. То, как она двигается, очень выделяет ее среди всех — хороша не только в динамике, но и если разбирать все упражнение на статичные позы. Где нужно подмигнет, где нужно стрельнет глазами, попадет во все акценты музыки.
При всех достоинствах Мария всегда отличалась нестабильностью, а это уже не лучшее качество для гимнастки топ-уровня. Но за талант ее заметила Кабаева и пригласила тренироваться в академию «Небесная грация». С июля 2024 года Борисова вместе с личным тренером Ириной Гусаровой перебралась из Санкт-Петербурга в Сочи.
Предметом Мария владеет так, что видно — человек учился у лучших и вдохновлялся Диной и Ариной Авериными. Только еще добавила многое от себя. Ее выступления смотришь как будто в ускоренной перемотке — настолько стремительно она двигается и ни секунды не стоит на месте.
Хотя сама Мария считает, что работа с предметом — не самая ее сильная сторона.
«Я пересматривала много выступлений Дины и Арины. Подмечала их работу с предметами, как много они умеют. И их стабильность… Этим можно бесконечно восхищаться. Мне кажется, я сама больше не про предмет. Я про эмоции. Доставляю зрителям удовольствие своими образами, артистикой, исполнением», — говорила Борисова в интервью для «Небесной грации».
Упражнения ей ставит Ирина Зеновка, за повседневный тренировочный процесс отвечает Ирина Гусарова, а оттачивает детали и занимается психологическим настроем Кабаева. В такой команде к чемпионату России 2025 года Борисова подошла с прекрасными программами, сложнейшим техническим набором и внутренней уверенностью.
«Спокойно! Все контролируй, Маша. Вот, спокойно. Молодец. До конца. Мелочей нет, Маша. Все здесь, все здесь (показывает на голову — прим. ред.). Контроль полностью. Ни на секунду не расслабляйся, поняла? Сделала элемент, пошла дальше, элемент за элементом. И не сдавайся ни в коем случае. Что бы ни случилось, идешь до конца. Выйди и покажи себя. Мы пришли показать себя. “Вам нравится мое творчество? Я вам его подарю”. Не надо трястись, что “мы должны”. Ты сейчас одна, ты хозяйка сама себе. Главное — концентрация, и все у тебя получится. Поняла меня? Давай», — так настраивала Кабаева ученицу на тренировочном ковре перед стартом на чемпионате России.
Отдельное удовольствие от Борисовой — упражнение с лентой на музыку «Московская кадриль», очень зажигательное и с настроением. Все эти русские коленца и знаменитую народную «ковырялочку» ногами с гимнасткой отрабатывала лично Кабаева. В многоборье это был последний вид для Марии, возможно, поэтому чуть не хватило сил и концентрации для безупречного исполнения.
В самом начале упражнения она далеко бросила ленту и немного потеряла баланс, когда ее ловила. Но запаса по баллам за три вида хватило для суперуверенной победы — результат 116,7 и больше трех баллов отрыв от второго места. Это не предел, потому что в квалификации Борисова выступила лучше и получила 119,8 баллов. Потолок в плане артистики и сложности у нее и вовсе не просматривается.
Тренер не взяла, а она в ответ крепко ее обняла
Борисова попала в художественную гимнастику по любви. Когда ее, совсем малышку, привели на тренировку к Гусаровой, выяснилось, что таких маленьких детей она не набирает. Тогда Маша просто подошла к тренеру и крепко ее обняла. И, конечно, осталась. Возможно, этой же добротой и открытостью миру она зацепила и Кабаеву. Помимо пластичности и артистичности.
Маша родом из обычной неспортивной семьи, у нее есть еще старший брат. После переезда в Сочи она живет в гостинице, но следит за номером, как за собственной комнатой.
«Люблю, чтобы был порядок, чтобы все по полочкам. Это с детства еще так у меня повелось. Да, в какой-то степени это перфекционизм, но в плане уборки и хранения вещей, мне кажется, перфекционизм только в плюс. В спорте мне это тоже свойственно, но я стараюсь разделять здоровое отношение от нездорового», — поделилась Мария в интервью для «Небесной грации».
Маша в прошлом году окончила школу. Учится в институте физкультуры на тренера. Открыто говорит, что сделала такой выбор, чтобы получить высшее образование без отрыва от тренировок и иметь план Б на всякий случай. Но вообще мечтает скорее о семье: «Чтобы любимый человек рядом, дружная семья».
Свободное от тренировок время Мария проводит на балконе, читая книжку: «У меня прекрасный вид, я могу и позагорать прямо там. Еще люблю слушать аудиоуроки по истории. Или просто музыку».
После победы на чемпионате Санкт-Петербурга (там Борисова завоевала шесть золотых медалей, включая многоборье) Кабаева вознаградила ученицу походом на балет.
«Алина Маратовна пригласила нас на “Лебединое озеро” в Мариинский театр. Нам было очень приятно и даже трепетно так. Балет очень понравился, балерины красивые. Я первый раз была в Мариинском театре», — рассказывала Маша в интервью каналу «Небесная грация».
Проблема нестабильности пока не решена целиком, потому что в финалах с предметами сегодня Борисова выступила очень неровно: у нее две золотые медали (булавы и мяч) и восьмое и шестое места с обручем и лентой соответственно. Но чемпионат России — действительно изнурительный марафон, требующий опыта и подготовки. Учитывая сложность программ Борисовой, неудивительно, что ей нужно время для их отработки и совершенного исполнения.
А в общем, может, это и хорошо — у Марии не будет даже минуты, чтобы преждевременно поверить в непобедимость. Это губительные мысли для спортсменки, не зря Ирина Винер внушала всем поколениям своих воспитанниц идею «сошла с пьедестала, и ты никто».
Сама Кабаева тоже всегда придерживалась такого взгляда на карьеру. Как мы помним, очень успешно — завоевала олимпийское золото после всех трудностей, обрела море поклонников по всему миру. До сих пор многие юные гимнастки называют именно ее кумиром, хотя она завершила карьеру 20 лет назад. Теперь может многое дать ученицам уже как тренер.
Анастасия Панина