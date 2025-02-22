Татьяна Сергаева возглавила сборную России по художественной гимнастике

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Татьяна Сергаева стала новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике, сообщила пресс-служба Минспорта.
Ее кандидатуру представил президент Федерации гимнастики Олег Белозеров и согласовал министр спорта Михаил Дегтярев.
«Уверен, что под руководством Татьяны Сергаевой наша сборная останется одной из лучших в мире, сочетая опыт, новаторство и стремление к совершенству», — отметил глава Минспорта.
Сергаева сменила на этом посту Ирину Винер, которая приняла решение об отставке 12 февраля. Она была главным тренером сборной России по художественной гимнастике с 2001 года.
Сергаева — заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по художественной гимнастике. В течение 17 лет была старшим тренером сборной по групповым упражнениям.
Участвовала в подготовке олимпийских чемпионок Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастасии Татаревой, Марии Толкачевой, чемпионок мира и Европы Дианы Борисовой и Екатерины Малыгиной.