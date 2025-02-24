Карякин и Нагорный попали в санкционный список ЕС. Оба уже находились под политическими ограничениями

Новый санкционный список Евросоюза
Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России. В него попали 48 человек и 35 организаций — банки, СМИ и другие. Среди подпавших под санкции — олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, гроссмейстер Сергей Карякин, а также телеведущая Юлия Барановская, бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина.
Нагорный уже подпадал под ограничения США
Гимнаст не первый раз попадает в санкционные списки — в июне 2024-го на него наложили ограничения США. Он был включен в список из 30 физических и 200 юридических лиц из России, Китая и других стран за поддержку СВО. Еще раньше, в 2023 году, на него наложила санкции Канада.
В результате этих ограничений его YouTube-канал с несколькими сотнями тысяч подписчиков был заблокирован. Никита активно развивал аккаунт, сотрудничая с известными спортивными блогерами. Комментируя блокировку, он отметил, что старался производить исключительно позитивный контент, призывающий к занятиям спортом.
«Я не политик, чтобы рассуждать о правильности и неправильности санкций, — рассказал Никита “СЭ”. — Это решения YouTube и людей, которые контролируют платформу. Мне всегда казалось, что соцсети в соответствии со своей сутью и правилами направлены на открытость. Есть очень много негативного контента на YouTube, который спокойно позволяют смотреть по всему миру. А здесь видео, которые делала большая команда, соответствовали всем требованиям и критериям… Но есть персональные санкции в отношении меня. Поэтому решили так.
Мой YouTube-канал был направлен только на положительный лад, он призывал к занятиям спортом абсолютно всех людей по всему миру, я всегда нес позитив, и тысячи людей начали увлекаться спортом благодаря этому каналу. Тысячи детей пришли в залы заниматься спортивной гимнастикой. Ко мне много людей подходят на улицах и говорят: “Мы пошли заниматься гимнастикой благодаря твоему каналу”. И признаются, что могут включить посмотреть видео всей семьей, потому что не боятся, что в ролике будет что-то вредное».
Карякин связан с политикой
Шахматист тоже не в первый раз столкнулся с ограничениями: в январе он попал в число 18 политиков и культурных деятелей, на которых наложил санкции Владимир Зеленский, а еще раньше попал в санкционные списки Украины. Весной 2022-го он получил полугодовую дисквалификацию от Международной шахматной федерации (ФИДЕ) за свои заявления в поддержку действий российских властей. В том же году он проигнорировал чемпионат мира в Казахстане, так как отказался выступать без флага и гимна России.
«Как я понимаю, Дворкович (президент ФИДЕ. — Прим. “СЭ”) не хочет возвращать гимн и флаг сборным России, не хочет отменять санкции, хотя мог бы, как это сделали в боксе. Хотя я на это надеялся. В любом случае вопрос для меня принципиальный, и без флага России выступать не буду», — заявил Карякин ТАСС.
Сейчас шахматная карьера Карякина даже отошла на второй план — куда быстрее развивается политическая. В сентябре 2024 года уроженец Симферополя стал сенатором РФ от Республики Крым, также он является членом партии «Единая Россия». Сергей участвовал в командировках в зону СВО, где даже получил травмы — в январе 2024-го рассказывал, что сломал несколько ребер в результате автомобильной аварии.
Можно ли отменить санкции?
Карякин и Нагорный не первые спортсмены, столкнувшиеся с ограничениями ЕС. В марте 2022-го в санкционные списки попал гонщик «Формулы-1» и сын бизнесмена Дмитрия Мазепина Никита. Мазепин-младший несколько раз подавал протест на это решение в суды Евросоюза и в 2024 году добился снятия ограничений.
Автор: Егор Сергеев