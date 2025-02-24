Карякин и Нагорный попали в санкционный список ЕС. Оба уже находились под политическими ограничениями

«Я не политик, чтобы рассуждать о правильности и неправильности санкций, — рассказал Никита “СЭ”. — Это решения YouTube и людей, которые контролируют платформу. Мне всегда казалось, что соцсети в соответствии со своей сутью и правилами направлены на открытость. Есть очень много негативного контента на YouTube, который спокойно позволяют смотреть по всему миру. А здесь видео, которые делала большая команда, соответствовали всем требованиям и критериям… Но есть персональные санкции в отношении меня. Поэтому решили так.



Мой YouTube-канал был направлен только на положительный лад, он призывал к занятиям спортом абсолютно всех людей по всему миру, я всегда нес позитив, и тысячи людей начали увлекаться спортом благодаря этому каналу. Тысячи детей пришли в залы заниматься спортивной гимнастикой. Ко мне много людей подходят на улицах и говорят: “Мы пошли заниматься гимнастикой благодаря твоему каналу”. И признаются, что могут включить посмотреть видео всей семьей, потому что не боятся, что в ролике будет что-то вредное».